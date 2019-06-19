Бійці "Азова" в Донецькій області затримали групу мародерів

"Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга"

У Донецькій області бійці батальйону НГУ "Азов" затримали групу чоловіків, які займалися мародерством.

"Бійці батальйону "Азов", які тримають оборону на Світлодарській дузі, виявили та затримали шістьох чоловіків. Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга", - повідомила прес-служба МВС України на своїй сторінці в Фейсбуці.

Мародери грабували будинки, залишені жителями ще на початку війни - люди покидали свої житла, забравши тільки речі першої необхідності.

Підозрюваних передали в поліцію Бахмута.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків, в результаті обстрілів загинув український військовий.