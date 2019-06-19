CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області бійці батальйону НГУ "Азов" затримали групу чоловіків, які займалися мародерством.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бійці "Азова" в Донецькій області затримали групу мародерів
"Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга"
Фото: МВС
"Бійці батальйону "Азов", які тримають оборону на Світлодарській дузі, виявили та затримали шістьох чоловіків. Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга", - повідомила прес-служба МВС України на своїй сторінці в Фейсбуці.
Мародери грабували будинки, залишені жителями ще на початку війни - люди покидали свої житла, забравши тільки речі першої необхідності.
Підозрюваних передали в поліцію Бахмута.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків, в результаті обстрілів загинув український військовий.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 06 2019 20:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження