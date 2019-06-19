Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бійці "Азова" в Донецькій області затримали групу мародерів

"Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга"
У Донецькій області бійці батальйону НГУ "Азов" затримали групу чоловіків, які займалися мародерством.
Бійці "Азова" в Донецькій області затримали групу мародерів Фото: МВС

"Бійці батальйону "Азов", які тримають оборону на Світлодарській дузі, виявили та затримали шістьох чоловіків. Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга", - повідомила прес-служба МВС України на своїй сторінці в Фейсбуці.

Мародери грабували будинки, залишені жителями ще на початку війни - люди покидали свої житла, забравши тільки речі першої необхідності.

Підозрюваних передали в поліцію Бахмута.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків, в результаті обстрілів загинув український військовий.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2019 20:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.