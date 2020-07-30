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Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює оподаткування в IT-сфері

За порушення ж умов передбачається штраф у розмірі 200% нарахованого податкового зобов’язання
Бізнес-спільнота закликає не підтримувати законопроєкт №3933, який встановлює особливе оподаткування для IT-спеціалістів.
Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює оподаткування в IT-сфері Фото: з вільних джерел

Законопроєкт пропонує наступні зміни в період з 2021 року по кінець 2030 року:

  • Встановлення податкового навантаження на зарплати найманих працівників на рівні 10%, тобто: 5% ПДФО (замість 18%) + 5% ЄСВ (замість 22%). Крім цього, пропонується також звільнення від сплати 1,5% військового збору.

  • до прибутків суб’єкта індустрії застосовується ставка податку на прибуток з коефіцієнтом 0,5, тобто -  9%, повідомляє "Економічна правда".

Аби приєднатись до такого режиму, компанія повинна виконувати одночасно усі 5 зазначені нижче критерії протягом чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів:

  • працювати за вказаним переліком видів економічної діяльності (6 видів згідно з КВЕД ДК 009:2010);

  • не менше 90% доходів повинно бути отримано саме від здійснення зазначених шести видів економічної діяльності;

  • питома вага витрат на оплату праці повинна бути не менше 50%;

  • відсутність податкового боргу у суб’єкта;

  • не бути визнаним банкрутом

Застосування знижених ставок ПДФО та ЄСВ є можливим за умови, що мінімальний розмір податку/збору з заробітної плати - не менший ніж податок/збір за стандартною ставкою з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. 

Іншими словами, ПДФО та ЄСВ за ставкою 5% повинно бути більшим 4 250 грн та 5 195 грн відповідно.

Тобто, зниження податкових ставок ПДФО та ЄСВ є можливим лише за умови, що заробітна плата ІТ-фахівця складає більше 3743$ за місяць. 

Навіть в ІТ-індустрії з її високим рівнем зарплат наразі такий "поріг" є значно вищим ніж середнє значення по індустрії навіть у м.Київ, наголошують в Асоціації.

За порушення ж умов передбачається штраф у розмірі 200% нарахованого податкового зобов’язання.

"На переконання ІТ-спільноти Європейської Бізнес Асоціації, документ не враховує ключові для індустрії положення, збереження контрактної форми взаємодії, ініціює перехід на негнучкі, незручні для ІТ трудові відносини за КЗпП, а також незначну тривалість дії режиму.

Тож Європейська Бізнес Асоціація сподівається на більш зважений підхід стосовно створення нових ініціатив... Бізнес закликає не підтримувати законопроєкт №3933 у чинній редакції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України

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30 07 2020 16:15
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