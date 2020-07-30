Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює оподаткування в IT-сфері
Законопроєкт пропонує наступні зміни в період з 2021 року по кінець 2030 року:
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Встановлення податкового навантаження на зарплати найманих працівників на рівні 10%, тобто: 5% ПДФО (замість 18%) + 5% ЄСВ (замість 22%). Крім цього, пропонується також звільнення від сплати 1,5% військового збору.
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до прибутків суб’єкта індустрії застосовується ставка податку на прибуток з коефіцієнтом 0,5, тобто - 9%, повідомляє "Економічна правда".
Аби приєднатись до такого режиму, компанія повинна виконувати одночасно усі 5 зазначені нижче критерії протягом чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів:
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працювати за вказаним переліком видів економічної діяльності (6 видів згідно з КВЕД ДК 009:2010);
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не менше 90% доходів повинно бути отримано саме від здійснення зазначених шести видів економічної діяльності;
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питома вага витрат на оплату праці повинна бути не менше 50%;
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відсутність податкового боргу у суб’єкта;
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не бути визнаним банкрутом
Застосування знижених ставок ПДФО та ЄСВ є можливим за умови, що мінімальний розмір податку/збору з заробітної плати - не менший ніж податок/збір за стандартною ставкою з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
Іншими словами, ПДФО та ЄСВ за ставкою 5% повинно бути більшим 4 250 грн та 5 195 грн відповідно.
Тобто, зниження податкових ставок ПДФО та ЄСВ є можливим лише за умови, що заробітна плата ІТ-фахівця складає більше 3743$ за місяць.
Навіть в ІТ-індустрії з її високим рівнем зарплат наразі такий "поріг" є значно вищим ніж середнє значення по індустрії навіть у м.Київ, наголошують в Асоціації.
За порушення ж умов передбачається штраф у розмірі 200% нарахованого податкового зобов’язання.
"На переконання ІТ-спільноти Європейської Бізнес Асоціації, документ не враховує ключові для індустрії положення, збереження контрактної форми взаємодії, ініціює перехід на негнучкі, незручні для ІТ трудові відносини за КЗпП, а також незначну тривалість дії режиму.
Тож Європейська Бізнес Асоціація сподівається на більш зважений підхід стосовно створення нових ініціатив... Бізнес закликає не підтримувати законопроєкт №3933 у чинній редакції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України
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