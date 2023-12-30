Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів без розгляду Конгресом – Reuters

30 грудня 2023, 08:58
Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів без розгляду Конгресом – Reuters
Twitter
У Пентагоні зазначили, що Блінкен визначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу Ізраїлю артилерійських снарядів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю 155-мм артилерійських снарядів і відповідного обладнання без розгляду Конгресом.

Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні зазначили, що Блінкен визначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу Ізраїлю артилерійських снарядів. Це дозволило провести угоду без погодження Конгресом.

Зазначається, що Ізраїль попросив включити запали, ударні капсюлі та заряди до попереднього запиту на 155-мм снаряди. Загальна вартість продажу оцінюється в 147,5 млн доларів.

Угода відбувається в той момент, коли Ізраїль посилює свій наступ у Секторі Газа, а США тиснуть на Тель-Авів, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення в Газі, і закликали його скоротити війну найближчими тижнями.

Варто зазначити, що це вже другий випадок у цьому місяці, коли адміністрація президента США Джо Байдена схвалює продаж Ізраїлю озброєння в обхід Конгресу. 9 грудня Держдеп також скористався надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 000 танкових снарядів.

Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і Хамас підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

БлінкенснарядиХамас: Ізраїль

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється