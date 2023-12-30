Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів без розгляду Конгресом – Reuters

У Пентагоні зазначили, що Блінкен визначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу Ізраїлю артилерійських снарядів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю 155-мм артилерійських снарядів і відповідного обладнання без розгляду Конгресом.

Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні зазначили, що Блінкен визначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу Ізраїлю артилерійських снарядів. Це дозволило провести угоду без погодження Конгресом.

Зазначається, що Ізраїль попросив включити запали, ударні капсюлі та заряди до попереднього запиту на 155-мм снаряди. Загальна вартість продажу оцінюється в 147,5 млн доларів.

Угода відбувається в той момент, коли Ізраїль посилює свій наступ у Секторі Газа, а США тиснуть на Тель-Авів, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення в Газі, і закликали його скоротити війну найближчими тижнями.

Варто зазначити, що це вже другий випадок у цьому місяці, коли адміністрація президента США Джо Байдена схвалює продаж Ізраїлю озброєння в обхід Конгресу. 9 грудня Держдеп також скористався надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 000 танкових снарядів.

Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і Хамас підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.