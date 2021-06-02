Bloomberg: Apple призупинила переговори з Hyundai щодо електромобілів
Про це повідомляє "Економічна правда" за посиланням на Bloomberg.
Причина цього рішення не уточнюється, також невідомо, чи поновляться переговори в подальшому.
Джерела агентства заявили, що Apple обговорювала аналогічні плани не тільки з південнокорейськими виробниками, але і з іншими компаніями. В американській корпорації не стали коментувати інформацію.
Нагадуємо:
Раніше у компанії Hyundai Motor Co повідомили, що наразі знаходяться на етапі ранніх перемовин з Apple - йдеться про можливі плани техногіганта розпочати сумісне виробництво електрокарів.
Засновник Tesla Inc. Ілон Маск розповів, що у найскладніші для компанії часи хотів передати компанію в руки Apple Inc, проте CEO Apple Тім Кук пропозицію відхилив.
Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.
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