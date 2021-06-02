Bloomberg: Apple призупинила переговори з Hyundai щодо електромобілів

Apple обговорювала аналогічні плани не тільки з південнокорейськими виробниками

Американська компанія Apple призупинила переговори з Hyundai Motor і Kia Motors про створення електромобілів.

Про це повідомляє "Економічна правда" за посиланням на Bloomberg.

Причина цього рішення не уточнюється, також невідомо, чи поновляться переговори в подальшому.

Джерела агентства заявили, що Apple обговорювала аналогічні плани не тільки з південнокорейськими виробниками, але і з іншими компаніями. В американській корпорації не стали коментувати інформацію.

Нагадуємо:

Раніше у компанії Hyundai Motor Co повідомили, що наразі знаходяться на етапі ранніх перемовин з Apple - йдеться про можливі плани техногіганта розпочати сумісне виробництво електрокарів.

Засновник Tesla Inc. Ілон Маск розповів, що у найскладніші для компанії часи хотів передати компанію в руки Apple Inc, проте CEO Apple Тім Кук пропозицію відхилив.

Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.