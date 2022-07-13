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BMW ввела плату за підігрів сидінь в уже проданих авто

Компанія BMW у низках країн почала продавати підписки на підігрів сидінь. Таким чином виробник запроваджує мікротранзакції для користування високоякісними функціями автівок.
BMW ввела плату за підігрів сидінь в уже проданих авто Фото: domkrat.by
Про це пише The Verge.
 
Щомісячна підписка на підігрів передніх сидінь BMW коштує приблизно 18 дол., підписка на рік – 180 дол., на три роки – 300 дол. Також за 415 дол. можна придбати "необмежений доступ".
 
Коли саме ця підписка стала доступною та в яких країнах – незрозуміло, але цього тижня про запуск функції повідомили декілька торгових точок у Південній Кореї. Функції за підписками компанія почала впроваджувати у 2020 році.
 
Зараз же підписка на підігрів сидінь доступна у цифрових магазинах BMW у Великій Британії, Німеччині, Новій Зеландії та Південній Африці, але не в США.
 
У BMW не розкривають, коли саме а в яких країнах була запущена передплата. Причиною може бути те, що коли в 2020 році компанія оголосила про можливість програмного забезпечення здійснювати мікротранзакції за автоматичне дальнє світло та адаптивний круїз-контроль, клієнти засудили цей крок. Більше того, такі дії компанії назвали "жадібними та експлуататорськими".
 
Варто пояснити, що у випадку з підігрівом сидінь, власники BMW вже мають усі необхідні компоненти, але BMW просто додав програмний блок на їхній функціонал, за видалення якого покупці повинні заплатити. 
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13 07 2022 14:29
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