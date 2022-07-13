BMW ввела плату за підігрів сидінь в уже проданих авто

Компанія BMW у низках країн почала продавати підписки на підігрів сидінь. Таким чином виробник запроваджує мікротранзакції для користування високоякісними функціями автівок.

Про це пише The Verge.

Щомісячна підписка на підігрів передніх сидінь BMW коштує приблизно 18 дол., підписка на рік – 180 дол., на три роки – 300 дол. Також за 415 дол. можна придбати "необмежений доступ".

Коли саме ця підписка стала доступною та в яких країнах – незрозуміло, але цього тижня про запуск функції повідомили декілька торгових точок у Південній Кореї. Функції за підписками компанія почала впроваджувати у 2020 році.

Зараз же підписка на підігрів сидінь доступна у цифрових магазинах BMW у Великій Британії, Німеччині, Новій Зеландії та Південній Африці, але не в США.

У BMW не розкривають, коли саме а в яких країнах була запущена передплата. Причиною може бути те, що коли в 2020 році компанія оголосила про можливість програмного забезпечення здійснювати мікротранзакції за автоматичне дальнє світло та адаптивний круїз-контроль, клієнти засудили цей крок. Більше того, такі дії компанії назвали "жадібними та експлуататорськими".

Варто пояснити, що у випадку з підігрівом сидінь, власники BMW вже мають усі необхідні компоненти, але BMW просто додав програмний блок на їхній функціонал, за видалення якого покупці повинні заплатити.