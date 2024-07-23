Boeing та "Антонов" уклали угоду про спільне виробництво безпілотників для України

Компанії підписали Меморандум про взаєморозуміння для вивчення можливостей співпраці в проєктах, повʼязаних з обороною.

Американський виробник авіатехніки Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України.

Про це йдеться на сайті Boeing.

Компанії підписали Меморандум про взаєморозуміння для вивчення можливостей співпраці в проєктах, повʼязаних з обороною.

У Boeing наголосили, що сфери потенційної співпраці, визначені в угоді, включають навчання, матеріально-технічну підтримку та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних літальних систем, які використовуються ЗСУ, зокрема ScanEagle.

Крім того, компанії також вивчать можливості для "Антонова" надавати інженерну підтримку Boeing.

Генеральний директор "Антонова" Євген Гаврилов сказав, що ця угода може сприяти подальшому розвитку української оборонної промисловості.

"Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження найновіших і найефективніших рішень — на додаток до можливості майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості", — зазначив він.