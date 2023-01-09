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CУСПІЛЬСТВО

Бомбардування України Папа Франциск назвав "злочином проти Бога та людства"

09 січня 2023, 12:29
Бомбардування України Папа Франциск назвав
Фото: dpa.com
Папа Франциск заявив, що війни, подібні до тієї, що відбувається в Україні, де цивільні райони піддаються невиборному знищенню, є "злочином проти Бога і людства".
Франциск зробив зауваження у своїй щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані, в огляді світової ситуації, який став неофіційно відомий як його звернення "Становище у світі", повідомляє Reuters.
 
Франциск говорив про "війну в Україні з її наслідками смерті та руйнування, з її нападами на громадянську інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від перестрілок чи актів насильства, але також через голод та мороз".
 
Потім він процитував конституцію Ватикану, заявивши, що "кожен акт війни, спрямований на невиборче знищення цілих міст або великих територій з їхніми жителями, є злочином проти Бога і людства, який заслуговує на тверде і недвозначне засудження".
 
Говорячи про кубинську ракетну кризу 1962 року, він сказав: "На жаль, і сьогодні виникає ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і біль".
 
Він повторив свій заклик до повної заборони ядерної зброї, заявивши, що навіть володіння ним з метою стримування є "аморальним".
ВатиканПапа Франциск

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