Борис Джонсон назвав путіна "йо***им ідіотом"

Британський політик також сказав, що російської імперії більше не існує.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав президента рф володимира путіна "йо***им ідіотом" через його імперіалістичні погляди і ідеї.

Про це він сказав в інтервʼю литовському мовнику Delfi.

В своїй книжці Борис Джонсон написав, що якби його обрали прем'єр-міністром Великої Британії раніше, то він міг би запобігти повномасштабній війні проти України і журналіст попросив експремʼєра пояснити ці слова.

Британський політик сказав, що закликав би Україну стати членом НАТО.

Він додав, що його думку, проблема з Україною полягає в тому, що підхід до неї був "хронічно двозначним.

"Що це таке? Україна — частина Заходу чи російської сфери впливу? І я думаю, найважливіше, що нам потрібно донести до путіна, — це те, що росія більше не є імперією і все скінчено", - заявив Джонсон.

Колишній прем’єр нагадав імперіалістичне минуле Великої Британії і додав, що нині від імперії практично нічого не лишилося.

Джонсон вважає, що не потрібно контролювати інші країни.

"Те, що робить путін, архаїчне та варварське, і він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва — жодна з цих країн більше не є частиною російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Скінчено! Більше немає імперії, володимире, ти йо***ий ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно й є", - констатував він.

Крім того, раніше стало відомо, що Борис Джонсон знявся в українській комедії.