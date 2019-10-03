Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

БПП: За подіями в Києві і Черкасах стоять проросійські реваншисти

"Ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини"
В партії "БПП "Солідарність" заявляють, що за подіями 9 березня, які відбулись в Києві і Черкасах, "стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі".
БПП: За подіями в Києві і Черкасах стоять проросійські реваншисти Фото: Sergei Supinsky / AFP

"За подібними акціями стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі. Увесь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною та незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини. Всіх, хто прагне на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство та залити наші вулиці кров’ю українців, мають зупинити рішучі дії правоохоронних органів", - йдеться у заяві прес-служби партії "БПП "Солідарність".

В партії закликали покарати учасників нападу на поліцейських у Києві та на мирне зібрання громадян в Черкасах.

Нагадаємо, до будівлі Адміністрації президента в Києві прийшли учасники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" з вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці.

Під час акції сталися сутички, після яких у поліції заявили про трьох потерпілих правоохоронців

Після цього представники "Нацкорпусу" вирушили до Черкас, де перебував у суботу президент і намагалися прорватися до нього під час виступу біля палацу Дружби народів. 

Внаслідок спроби представників "Нацкорпусу" прорватися до президента Петра Порошенка під час виступу в Черкасах постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий.

Додамо, винних у спровокованому мітингарями "Нацкорпусу" вуличному насиллі 9 березня у Києві та Черкасах буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2019 10:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.