БПП: За подіями в Києві і Черкасах стоять проросійські реваншисти

"Ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини"

В партії "БПП "Солідарність" заявляють, що за подіями 9 березня, які відбулись в Києві і Черкасах, "стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі".

"За подібними акціями стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі. Увесь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною та незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини. Всіх, хто прагне на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство та залити наші вулиці кров’ю українців, мають зупинити рішучі дії правоохоронних органів", - йдеться у заяві прес-служби партії "БПП "Солідарність".

В партії закликали покарати учасників нападу на поліцейських у Києві та на мирне зібрання громадян в Черкасах.

Нагадаємо, до будівлі Адміністрації президента в Києві прийшли учасники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" з вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці.

Під час акції сталися сутички, після яких у поліції заявили про трьох потерпілих правоохоронців.

Після цього представники "Нацкорпусу" вирушили до Черкас, де перебував у суботу президент і намагалися прорватися до нього під час виступу біля палацу Дружби народів.

Внаслідок спроби представників "Нацкорпусу" прорватися до президента Петра Порошенка під час виступу в Черкасах постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий.