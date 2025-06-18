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Брінк балотувитиметься у Конгрес

18 червня 2025, 21:17
Брінк балотувитиметься у Конгрес
Фото: СБУ
Три роки вона була посолкою США в Україні.

Експосолка і дипломатка Бріджит Брінк оголосила про балотування до Палати представників в рідному штаті Мічиган.

Про це повідомляє портал Європейська правда.

Брінк виклала відеоролик, присвячений початку передвиборчої кампанії. Вона розказала про родинне коріння і роботу на посаді посла США в Україні.

Експосолка розкритикувала президента США Дональда Трампа, який "продовжує тиснути на нашого демократичного союзника – Україну, а не на агресора – росію".

"Умиротворення диктатора ніколи не призводило і не призведе до досягнення сталого миру. І це просто не те, ким ми є. Саме тому після майже 30 років служби я вирішила, що зобовʼязана піти у відставку, аби відкрито висловити свої погляди", – заявила Брінк.

Вона додала, що після повернення з-за кордону до США мала кілька пропозицій роботи в бізнесі, неурядових організаціях та науці, проте обрала політику.

"Ці вибори, на мою думку, надзвичайно важливі, щоб показати, хто ми є і яка ми країна – яку країну ми хочемо для наших дітей і дітей наших дітей", – зазначила Брінк. 

Нагадаємо, що вона являється членкинею Демократичної партії і бде балотуватись на проміжних виборах до Конгресу у 2026 році у 7-му окрузі Мічигану. Її соперником буде чинний член Палати представників від республіканців Том Барретт.

 
Бріджит БрінкКонгрес

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