Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Британець підхопив коронавірус, відвідавши Сінгапур

Сполучене Королівство розширило запобіжні заходи на прибулих із низки країн
У Сполученому Королівстві підтвердили третій випадок нового типу коронавірусу. Позитивний результат виявили у громадянина Великобританії, який відвідував Сінгапур.
Британець підхопив коронавірус, відвідавши Сінгапур Фото: Правда

The Guardian повідомляє, що це перший британець, який заразився коронавірусом. При цьому він не відвідував Китай,передає "Лівий берег".

"Після того, як було підтверджено, що він приїхав до Великобританії з-поза меж Китаю, влада змінила чинні рекомендації, попередивши лікарів про випадки, коли люди повертаються з низки країн, які раніше не становили загрози", - йдеться в повідомленні.

Тим, хто за останні 14 днів прибув до Великобританії з Китаю, Таїланду, Японії, Республіки Корея, Гонконгу, Тайваню, Сінгапуру, Малайзії або Макао з кашлем і лихоманкою або ядухою рекомендують "залишатися в приміщенні і дзвонити в NHS 111, навіть якщо симптоми помірні".

Нагадаємо, що Китайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2020 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.