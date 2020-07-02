Британець підхопив коронавірус, відвідавши Сінгапур
The Guardian повідомляє, що це перший британець, який заразився коронавірусом. При цьому він не відвідував Китай,передає "Лівий берег".
"Після того, як було підтверджено, що він приїхав до Великобританії з-поза меж Китаю, влада змінила чинні рекомендації, попередивши лікарів про випадки, коли люди повертаються з низки країн, які раніше не становили загрози", - йдеться в повідомленні.
Тим, хто за останні 14 днів прибув до Великобританії з Китаю, Таїланду, Японії, Республіки Корея, Гонконгу, Тайваню, Сінгапуру, Малайзії або Макао з кашлем і лихоманкою або ядухою рекомендують "залишатися в приміщенні і дзвонити в NHS 111, навіть якщо симптоми помірні".
Нагадаємо, що Китайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.
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