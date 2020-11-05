Британець відтворив свій улюблений паб у віртуальній реальності

Для цього він вивчив основи 3D-моделювання

Британський журналіст Трістан Кросс вирішив перенести свій улюблений паб, у який не міг потрапити через карантин, у віртуальну реальність.

Про це журналіст розповів виданню Wired, повідомляє "Громадське".

Паб під назвою Skehan розташовується в Лондані у будівлі, якій понад 200 роківю Кросс вирішив відтворити зовнішній та внутрішній вигляд закладу.

Для цього він декілька тижнів дивився майстер-класи на YouTube про основи 3D та VR та звертався до експертів у галузі 3D-моделювання. Журналіст попросив у власників пабу план будівлі, щоб достовірно все відтворити.

У спеціальній програмі Blender Кросс за два тижні відтворив зовнішній та внутрішній вигляд пабу. За його словами, найскладніше було змоделювати деталі: вікна, поруччя, вітрини та дах.

Коли інтер'єр був готовий, журналіст декілька днів витратив на те, щоб навчити персонажа брати пиво в руки. Але й на цьому Кросс не зупинився. Його гнітило те, що йому доводиться сидіти в пабі самому й він вирішив зробити інших персонажів.

Разом із професійними розробниками Кросс відтворив у віртуальній реальності своїх друзів та деяких зірок, наприклад, співака Роббі Вільямса та актора Джима Керрі.

Журналіст хотів, щоб усі «відвідувачі» кричали: "Ось і він!", коли бачили його персонажа.

"Дещо вийшло з Роббі Вільямсом, який агресивно кричав "Ось і він" мені у спину", - сказав Трістан.

Через місяць журналіст зміг запросити друзів до свого віртуального пабу. Втім, їм не вдавалося керувати своїми персонажами. Кросс обіцяє допрацювати цю можливість.

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