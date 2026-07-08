Британія і Туреччина підпишуть оборонну угоду на саміті НАТО

Лондон і Анкара вже є тісними союзниками в межах НАТО.

Велика Британія та Туреччина планують укласти нову угоду про партнерство у сфері безпеки й оборони. Документ мають підписати на полях саміту НАТО під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією агентства, угода передбачає поглиблення співпраці у боротьбі з кіберзагрозами, протидії тероризму, а також розвитку оборонної промисловості.

Лондон і Анкара вже є тісними союзниками в межах НАТО. Однією з ключових складових оборонної співпраці стала домовленість про продаж Туреччині 20 винищувачів Eurofighter Typhoon.

Нове партнерство формується на тлі перегляду США своїх довгострокових безпекових зобов'язань у Європі. У Лондоні вважають, що Туреччина може відіграти важливішу роль у європейській системі безпеки, а також має дедалі більший вплив на зовнішню політику Вашингтона.

Напередодні президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Ердоганом на саміті НАТО назвав Туреччину "чудовим союзником". Крім того, він заявив про намір скасувати американські оборонні санкції проти Анкари, що потенційно відкриє шлях до придбання Туреччиною винищувачів F-35, хоча механізм реалізації цього рішення поки не визначений.