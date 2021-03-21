НОВИНИП’ятниця стала рекордним днем для вакцинації У Британії, коли щеплення першою та другою дозами зробили 711 156 особам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія за добу вакцинувала рекордні понад 700 тисяч людей
Фото: google.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Це означає, що половина всіх дорослих у Британії - приблизно 26 853 407 осіб - зараз отримала першу дозу вакцини.
Всього 2 132 551 особа також отримала другу дозу вакцини, свідчать дані уряду.
Прем’єр Британії Борис Джонсон, який отримав свою першу дозу вакцини в п'ятницю, заявив, що "надзвичайно пишається прогресом, який ми досягли на сьогоднішній день у проведенні щеплень".
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21 03 2021 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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