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Британія за добу вакцинувала рекордні понад 700 тисяч людей

П’ятниця стала рекордним днем ​​для вакцинації У Британії, коли щеплення першою та другою дозами зробили 711 156 особам.
Британія за добу вакцинувала рекордні понад 700 тисяч людей Фото: google.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це означає, що половина всіх дорослих у Британії - приблизно 26 853 407 осіб - зараз отримала першу дозу вакцини.

Всього 2 132 551 особа також отримала другу дозу вакцини, свідчать дані уряду.

Прем’єр Британії Борис Джонсон, який отримав свою першу дозу вакцини в п'ятницю, заявив, що "надзвичайно пишається прогресом, який ми досягли на сьогоднішній день у проведенні щеплень".

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21 03 2021 12:55
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