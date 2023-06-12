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Британська розвідка: попри критику міністр оборони рф пробує покращити свій імідж

12 червня 2023, 10:28
Британська розвідка: попри критику міністр оборони рф пробує покращити свій імідж
російський міністр оборони Сєргєй Шойгу намагається підтримувати позитивний імідж, незважаючи на те, що його дедалі більше критикують всередині росії.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії в Twitter

"Шойгу протягом останнього тижня був досить активний у публічному просторі, ймовірно, намагаючись переконати у тому, що він контролює всі стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції", – йдеться в дописі.

Крім того, у розвідці нагадали, що російський міністр дав щонайменше два коментарі, які стосувалися оборонних операцій росії, в тому числі зробив заяви про українські втрати, які були серйозно перебільшеними.

"Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів", – зазначили британські аналітики.

Зауважується, що Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля і розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.

"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям дедалі більш неприхованої критики з боку деяких співвітчизників", – підсумували в британській розвідці.

Вчора розвідка повідомила, що росія почне завозити воду в Крим.
міноборони рфшойгубританська розвідка

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