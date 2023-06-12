Британська розвідка: попри критику міністр оборони рф пробує покращити свій імідж
Про це пише Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.
"Шойгу протягом останнього тижня був досить активний у публічному просторі, ймовірно, намагаючись переконати у тому, що він контролює всі стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції", – йдеться в дописі.
Крім того, у розвідці нагадали, що російський міністр дав щонайменше два коментарі, які стосувалися оборонних операцій росії, в тому числі зробив заяви про українські втрати, які були серйозно перебільшеними.
"Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів", – зазначили британські аналітики.
Зауважується, що Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля і розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.
"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям дедалі більш неприхованої критики з боку деяких співвітчизників", – підсумували в британській розвідці.Вчора розвідка повідомила, що росія почне завозити воду в Крим.