Темпи захоплення українських територій військами росії сповільнилися – британська розвідка

16 жовтня 2025, 15:55
Темпи захоплення українських територій військами росії сповільнилися – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
У вересні російські окупанти захопили значно менше української території, ніж у серпні.
Минулого місяця, тобто, у вересні російські окупанти, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України.
 
Про це повідомляє розвідка Великої Британії в соцмережі Х.
 
Зазанчається, що це значно менше, ніж у серпні 2025 року, коли армії росії вдалося окупувати приблизно 465 кв. км української землі. На думку британської розвідки, помітне зменшення пов'язане з необхідністю передислокації своїх військ.
 
"Це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року. Помітне зменшення кількості захоплених територій від серпня по вересень 2025 року дуже ймовірно пов’язане з тим, що сили рф зосереджувалися на передислокації кількох російських дивізій вздовж лінії фронту, зокрема повітряно-десантних дивізій, із Сумської області до Донецької, Херсонської і Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.
 
Також розвідка Британії зазначає, що російські окупанти продовжують просування у Дніпропетровській області й наразі ведуть бої за міста Олексіївка і Новогригорівка. На початку або ж в середині жовтня, ймовірно, окупантам вдалося захопити місто Вербове. 
 
"Війська рф ведуть бої за більшу частину Куп’янська Харківської області. Згідно з повідомленнями, російські війська захопили більшість висотних будівель у північній половині міста, а українські війська проводять операції з їх очищення. Крім того, сили рф продовжують інтенсивні зусилля з оточення Покровська Донецької області, ключового українського логістичного вузла на Донбасі", - додається в звіті.

 

війна в Україніросія окупантибританська розвідка

