Темпи захоплення українських територій військами росії сповільнилися – британська розвідка

У вересні російські окупанти захопили значно менше української території, ніж у серпні.

Минулого місяця, тобто, у вересні російські окупанти, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії в соцмережі Х.

Зазанчається, що це значно менше, ніж у серпні 2025 року, коли армії росії вдалося окупувати приблизно 465 кв. км української землі. На думку британської розвідки, помітне зменшення пов'язане з необхідністю передислокації своїх військ.

"Це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року. Помітне зменшення кількості захоплених територій від серпня по вересень 2025 року дуже ймовірно пов’язане з тим, що сили рф зосереджувалися на передислокації кількох російських дивізій вздовж лінії фронту, зокрема повітряно-десантних дивізій, із Сумської області до Донецької, Херсонської і Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.