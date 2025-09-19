путін розраховував на легку перемогу, але переоцінив свої сили – глава британської розвідки

Україна довела, що може чинити опір російській агресії.

Мур заявив, що не бачить "жодних доказів" готовності путіна до мирних переговорів, крім капітуляції України.

Виступаючи в Стамбулі, оголошуючи про плани з використання даркнету для вербування інформаторів і отримання секретної інформації від агентів у росії та по всьому світу, Мур зазначив, що путін лише "тягне час", обіцяючи прогрес у переговорах.

За його словами, він прагне нав'язати свою імперську волю всіма можливими засобами.

"Прямо кажучи, путін відкусив більше, ніж може проковтнути. Він думав, що здобуде легку перемогу. Але він - і багато інших - недооцінили українців", - сказав глава MI6.

За словами Мура, путін хотів переконати світ, що перемога росії неминуча.

"Але він бреше. Він бреше світу. Він бреше своєму народу. Можливо, він навіть бреше самому собі", - підкреслив він.

Мур додав, що путін "закладає майбутнє своєї країни заради особистої спадщини і спотвореної версії історії". За його словами, війна лише прискорює цей занепад.