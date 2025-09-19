Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін розраховував на легку перемогу, але переоцінив свої сили – глава британської розвідки

19 вересня 2025, 14:55
путін розраховував на легку перемогу, але переоцінив свої сили – глава британської розвідки
Фото: з вільного доступу
Мур заявив, що не бачить "жодних доказів" готовності путіна до мирних переговорів, крім капітуляції України
Україна довела, що може чинити опір російській агресії.
 
Про це сказав керівник британської розвідки MI6 Річард Мур, повідомляє Reuters.
 
Мур заявив, що не бачить "жодних доказів" готовності путіна до мирних переговорів, крім капітуляції України.
 
Виступаючи в Стамбулі, оголошуючи про плани з використання даркнету для вербування інформаторів і отримання секретної інформації від агентів у росії та по всьому світу, Мур зазначив, що путін лише "тягне час", обіцяючи прогрес у переговорах.
За його словами, він прагне нав'язати свою імперську волю всіма можливими засобами.
 
"Прямо кажучи, путін відкусив більше, ніж може проковтнути. Він думав, що здобуде легку перемогу. Але він - і багато інших - недооцінили українців", - сказав глава MI6.
 
За словами Мура, путін хотів переконати світ, що перемога росії неминуча.
 
"Але він бреше. Він бреше світу. Він бреше своєму народу. Можливо, він навіть бреше самому собі", - підкреслив він.
 
Мур додав, що путін "закладає майбутнє своєї країни заради особистої спадщини і спотвореної версії історії". За його словами, війна лише прискорює цей занепад.

 

