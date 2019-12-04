Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

БТР, в якого відмовили гальма, наїхав на автівку на Рівненщині

Постраждалих в ДТП немає
У місті Здолбунів бронетранспортер наїхав на цивільне авто.
БТР, в якого відмовили гальма, наїхав на автівку на Рівненщині ФОТО: PIWNICH.INFO

Подія трапилася 11 квітня о 17.00.

"У військової техніки, яка рухалася в колоні, в супроводі автомобілів ВСП та патрульної поліції, на перехресті вулиць Коперника та Шкільна відмовили гальма", - повідомляють місцеві ЗМІ і прес-служба Оперативного Командування Захід.

"Щоб уникнути зіткнення з автомобілем, який рухався попереду та наїзду на жінку з дитиною та коляскою, водій бронетранспортера застосував ручне гальмо та виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з цивільним автомобілем. Постраждалих в ДТП немає", - заявили у прес-службі.

Нагадаємо,  13 березня, на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася аварія за участю БТР і машини військової інспекції Lada Samara.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2019 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.