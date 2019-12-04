CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Здолбунів бронетранспортер наїхав на цивільне авто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
БТР, в якого відмовили гальма, наїхав на автівку на Рівненщині
Постраждалих в ДТП немає
ФОТО: PIWNICH.INFO
Подія трапилася 11 квітня о 17.00.
"У військової техніки, яка рухалася в колоні, в супроводі автомобілів ВСП та патрульної поліції, на перехресті вулиць Коперника та Шкільна відмовили гальма", - повідомляють місцеві ЗМІ і прес-служба Оперативного Командування Захід.
"Щоб уникнути зіткнення з автомобілем, який рухався попереду та наїзду на жінку з дитиною та коляскою, водій бронетранспортера застосував ручне гальмо та виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з цивільним автомобілем. Постраждалих в ДТП немає", - заявили у прес-службі.
Нагадаємо, 13 березня, на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася аварія за участю БТР і машини військової інспекції Lada Samara.
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