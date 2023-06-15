Бундестаг засудив підрив Каховської ГЕС

Депутати німецького парламенту засудили підрив дамби Каховської ГЕС.

Усю вину Бундестагу покладає на росію та вимагає покарання відповідальних.

Про повідомляє Укрінформ.

"Це найстрашніша техногенна стихійна катастрофою, яку зазнала Європа в останні десятиріччя. Десятки тисяч людей опинилися в зоні лиха, а на лівому березі окупанти ще й перешкоджали евакуації. Постраждало водопостачання для 700 тисяч українців, Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про спалах холери, а зниження врожаю відчують у багатьох куточках світу. Навмисне знищення природи є ні чим іншим, як екоцидом", - заявив депутат від фракції Союз 90-"Зелені" Робін Вагенер.

Він також висловився за швидку екстрену допомогу Україні та допомогу у подальшій відбудові, а також підтримку на шляху України до ЄС. І додав, що винні в цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності, а Україна – отримати ще більше зброї, щоб виграти війну та звільнити свої території.

"Заморожування конфлікту лише підвищить ризик подібних терактів у майбутньому", - сказав Вагенер.

Його однопартієць Юрген Тріттін назвав підрив дамби черговим злочином і нагадав, що це перша атака росії на гідроспоруди.

"Ми повинні покласти кінець практиці уникнення відповідальності", - закликав він і додав, що те, що сталося, очікуваний дефіцит збіжжя, має стати сигналом для всіх тих, хто каже: "це не наша війна".

"Ми засуджуємо такий спосіб ведення війни.. Для нас зрозуміло, що підтримка України в цьому новому вимірі є більш нагальною ніж будь-коли. Ми продовжимо допомагати Україні, в тому числі зброєю", - пообіцяв представник правлячої Соціал-демократичної партії Нільс Шмід. Він виступав за визнання екоциду під час війни кримінальним злочином у міжнародному кримінальному праві, чого наразі немає, щоб його можна було переслідувати саме як воєнний злочин. Шмід також наголосив на необхідності приділяти більше уваги безпеці навколо таких чутливих об’єктів, як атомні електростанції.

Заяву про те, що в Україні скоєно найбільшу штучну екологічну катастрофу та цинічний воєнний злочин, зробила член СДПН Дерья Тюрк-Нахбаур.

За її словами, путін веде війну не проти військових, а саме проти цивільних, намагаючись таким чином завдати максимальної шкоди, але також деморалізувати людей.

"Це новий вимір ведення психологічної війни", - сказала Тюрк-Нахбаур.

Представники опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС також говорили про необхідність продовження і посилення підтримки України, зокрема, зброєю. Так, Йоганн Давід Вадефуль назвав руйнування дамби «злочином проти людства», а також злочином проти рослин і тварин.

"Щоб гарантувати, що такі катастрофи не повторяться, уряд Німеччини має підтримати Україну так швидко й так енергійно, щоби вона змогла виграти цю війну", - сказав Вадефуль.

Його однопартієць Кнут Абрагам зауважив, що те, що росія вдається подібних заходів, показує її слабкість: "росія діє як країна-терорист. Це – воєнний злочин, це – терор".