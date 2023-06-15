Матеріали:
Теми:

Бундестаг засудив підрив Каховської ГЕС

15 червня 2023, 10:11
Бундестаг засудив підрив Каховської ГЕС
Фото: deutsche-sprache.ru
Депутати німецького парламенту засудили підрив дамби Каховської ГЕС.

Усю вину Бундестагу покладає на росію та вимагає покарання відповідальних.

Про повідомляє Укрінформ.

е найстрашніша техногенна стихійна катастрофою, яку зазнала Європа в останні десятиріччя. Десятки тисяч людей опинилися в зоні лиха, а на лівому березі окупанти ще й перешкоджали евакуації. Постраждало водопостачання для 700 тисяч українців, Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про спалах холери, а зниження врожаю відчують у багатьох куточках світу. Навмисне знищення природи є ні чим іншим, як екоцидом", - заявив депутат від фракції Союз 90-"Зелені" Робін Вагенер.

Він також висловився за швидку екстрену допомогу Україні та допомогу у подальшій відбудові, а також підтримку на шляху України до ЄС.  І додав, що винні в цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності, а Україна – отримати ще більше зброї, щоб виграти війну та звільнити свої території. 

"Заморожування конфлікту лише підвищить ризик подібних терактів у майбутньому", - сказав Вагенер.

Його однопартієць Юрген Тріттін назвав підрив дамби черговим злочином і нагадав, що це перша атака росії на гідроспоруди. 

"Ми повинні покласти кінець практиці уникнення відповідальності", - закликав він і додав, що те, що сталося, очікуваний дефіцит збіжжя, має стати сигналом для всіх тих, хто каже: "це не наша війна".

"Ми засуджуємо такий спосіб ведення війни.. Для нас зрозуміло, що підтримка України в цьому новому вимірі є більш нагальною ніж будь-коли. Ми продовжимо допомагати Україні, в тому числі зброєю", - пообіцяв представник правлячої Соціал-демократичної партії Нільс Шмід. Він виступав за визнання екоциду під час війни кримінальним злочином у міжнародному кримінальному праві, чого наразі немає, щоб його можна було переслідувати саме як воєнний злочин. Шмід також наголосив на необхідності приділяти більше уваги безпеці навколо таких чутливих об’єктів, як атомні електростанції.

Заяву про те, що в Україні скоєно найбільшу штучну екологічну катастрофу та цинічний воєнний злочин, зробила член СДПН Дерья Тюрк-Нахбаур. 

За її словами, путін веде війну не проти військових, а саме проти цивільних, намагаючись таким чином завдати максимальної шкоди, але також деморалізувати людей. 

"Це новий вимір ведення психологічної війни", - сказала Тюрк-Нахбаур.

Представники опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС також говорили про необхідність продовження і посилення підтримки України, зокрема, зброєю. Так, Йоганн Давід Вадефуль назвав руйнування дамби «злочином проти людства», а також злочином проти рослин і тварин. 

"Щоб гарантувати, що такі катастрофи не повторяться, уряд Німеччини має підтримати Україну так швидко й так енергійно, щоби вона змогла виграти цю війну", - сказав Вадефуль. 

Його однопартієць Кнут Абрагам зауважив, що те, що росія вдається подібних заходів, показує її слабкість: "росія діє як країна-терорист. Це – воєнний злочин, це – терор".
ГЕСбундестаг

Останні матеріали

Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється