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Депутат Бундестагу назвав два сценарії війни в Україні

04 січня 2025, 17:21
Депутат Бундестагу назвав два сценарії війни в Україні
Фото: uainforg.livejournal.com
Поки путін вірить, що зможе домогтися своїх цілей на полі бою, він навряд чи погодиться на припинення вогню, підкреслює депутат.
Після перемоги Дональда Трампа на виборах центральною темою обговорень стали переговори про припинення вогню між Україною та росією. Водночас, у цьому обговоренні "не вистачає хорошої частки реалізму".
 
Про це у статті для Welt пише депутат Бундестагу Міхаель Рот.
 
"Навіть якщо Захід і Україна втомилися від війни, до припинення вогню з росією ще дуже далеко. Президент росії путін не проявляє серйозної готовності до переговорів, не прояснені і ключові питання про те, як таке припинення вогню може бути забезпечено і стабілізовано в довгостроковій перспективі", - зазначає він.
 
Як підкреслює Рот, без надійних гарантій безпеки Україна зіткнеться із загрозою того, що росія просто скористається припиненням вогню, щоб посилити свій військовий потенціал і завдати нового удару за першої ж нагоди.
 
Як пише Рот, ключовий момент плану припинення вогню полягає в тому, що відмова України від членства в НАТО задовольнить путіна.
 
"Але путін ніколи не був зацікавлений у НАТО в першу чергу. Тим паче що ні президент США Джо Байден, ні канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи всерйоз не розглядали можливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому... Метою путіна є поневолення України і знищення українського народу - чи то військова окупація, чи то проросійський режим у Києві", - підкреслює він.
 
При цьому, незважаючи на великі втрати, росія зможе підтримувати війну з її нинішньою інтенсивністю довше, ніж Україна. Поки путін вірить, що зможе домогтися своїх цілей на полі бою, він навряд чи погодиться на припинення вогню, підкреслює депутат.
 
Як зазначає Рот, потрібно підготуватися як мінімум до двох подальших сценаріїв. Перший із них полягає в тому, що путін відкине переговори або що вони проваляться. У цьому разі Келлогг заявляв, що США оголосять про масштабне збільшення військової допомоги Україні.
 
Однак, стверджує депутат, сумнівно, що Трамп і орієнтовані на Китай республіканці будуть готові ще більше вичерпати американський арсенал зброї, який уже досяг своєї межі.
 
"Інший сценарій полягає в тому, що путін затягує переговори, одночасно посилюючи тиск на фронті. Як довго Україна зможе утримувати лінію фронту без подальшої допомоги США, невідомо. В обох випадках Німеччині та Європі доведеться значно активізувати свої зусилля, щоб запобігти поразці України", - підкреслює він.

 

війна в Українібундестагросія окупанти

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