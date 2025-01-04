Депутат Бундестагу назвав два сценарії війни в Україні

Поки путін вірить, що зможе домогтися своїх цілей на полі бою, він навряд чи погодиться на припинення вогню, підкреслює депутат.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах центральною темою обговорень стали переговори про припинення вогню між Україною та росією. Водночас, у цьому обговоренні "не вистачає хорошої частки реалізму".

Про це у статті для Welt пише депутат Бундестагу Міхаель Рот.

"Навіть якщо Захід і Україна втомилися від війни, до припинення вогню з росією ще дуже далеко. Президент росії путін не проявляє серйозної готовності до переговорів, не прояснені і ключові питання про те, як таке припинення вогню може бути забезпечено і стабілізовано в довгостроковій перспективі", - зазначає він.

Як підкреслює Рот, без надійних гарантій безпеки Україна зіткнеться із загрозою того, що росія просто скористається припиненням вогню, щоб посилити свій військовий потенціал і завдати нового удару за першої ж нагоди.