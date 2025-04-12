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Бундесвер планує повністю переозброїти армію до 2029 року

12 квітня 2025, 15:52
Бундесвер планує повністю переозброїти армію до 2029 року
Фото: Getty
Вже наступного року будуть удвічі більшими, ніж до початку загарбницької війни проти України.

Німеччина планує переозброїтися до 2029 року тому, що росія, яка швидко нарощує особовий склад і зброю, є загрозою для НАТО, знищення якої є метою путіна.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр для газети Welt

"Наша цільова дата - 2029 рік; до того часу ми повинні бути готові діяти", - сказав генерал.

Також Броєр вважає, що до 2029 року росія буде здатна до широкомасштабного звичайного нападу навіть на території НАТО. 

путіну важливо послабити і знищити НАТО як альянс і дискредитувати нашу західну форму суспільства. 

Але поки що найбільша проблема, на його думку, полягає в тому, щоб швидко забезпечити оперативну готовність військ. 

"І я повинен робити це за допомогою всіх засобів, доступних на ринку", - сказав німецький військовий. 

Генеральний інспектор Бундесверу продовжує покладатися на відданість Сполучених Штатів Альянсу та підтримує співпрацю з американцями у сфері зброї. 

"Звичайно, ми спочатку подивимось у Німеччині та Європі, щоб побачити, чи є щось там на "полицях". Якщо ні, зважаючи на часові обмеження, нам також доведеться купувати в США, якщо це буде доступно там", - додав генерал. 

Броєр також зазначає, що довіряє США, чи можна на них покладатися, якщо дійде до нападу росії на країни Балтії.

Після візу в США він не бачив жодних ознак серед своїх колег, що вони відходять від НАТО.

Навпаки, німецький військовий відчуває, що начальники штабів усіх держав НАТО зближуються, що вони прагнуть солідарності, консультуються та обмінюються аналізом набагато більше, ніж в останні роки.

Генеральний інспектор бачить явну загрозу з боку росії і наступного року будуть удвічі більшими, ніж до початку загарбницької війни проти України. 

"Ми бачимо, що близько 1500 бойових танків або виробляються, або знімаються зі складів і ремонтуються щороку - це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнені боєприпасами", - підсумував Броєр.

 
бундесвер

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