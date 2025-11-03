Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бундесвер пропонує перевіряти придатність до служби всіх молодих чоловіків

03 листопада 2025, 16:37
Бундесвер пропонує перевіряти придатність до служби всіх молодих чоловіків
Фото: warandpeace.ru
Тоді німецька армія буде знати, на кого можна розраховувати у разі потреби.

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр пропонує проводити оцінку готовності до військової служби для всіх молодих чоловіків, щоб визначити, хто може бути призваний у разі потреби, а не покладатися на випадковий відбір.

Про це Броєр заявив у інтерв’ю для RND, повідомляє DW.

За його словами, перевірка придатності повинна охоплювати всі вікові групи молодих чоловіків, аби армія знала, хто доступний і кого можна залучити для оборони.

"Тільки тоді ми будемо знати, хто доступний і кого ми можемо призвати у разі оборони – ситуації, якій ми хочемо запобігти", - зазначив Броєр.

Генеральний інспектор виступив проти ідеї призову за лотерейною системою, яка, на його думку, призведе до випадкового набору новобранців і знизить ефективність навчання.

Якщо добровольців буде недостатньо, Броєр пропонує відбирати тих, хто особливо кваліфікований і мотивований, орієнтуючись на навички, такі як знання інформаційних технологій, а не на випадковий принцип.

Він також зазначив, що добровільна служба може стати більш привабливою, якщо її сприйматимуть як значущу і корисну для країни.

Кілька тижні тому ми повідомляли, що у Німеччині хочуть ввести нову систему призову на військову службу.

 

Німеччинабундесверармія

Останні матеріали

Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється