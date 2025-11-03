Бундесвер пропонує перевіряти придатність до служби всіх молодих чоловіків
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр пропонує проводити оцінку готовності до військової служби для всіх молодих чоловіків, щоб визначити, хто може бути призваний у разі потреби, а не покладатися на випадковий відбір.
Про це Броєр заявив у інтерв’ю для RND, повідомляє DW.
За його словами, перевірка придатності повинна охоплювати всі вікові групи молодих чоловіків, аби армія знала, хто доступний і кого можна залучити для оборони.
"Тільки тоді ми будемо знати, хто доступний і кого ми можемо призвати у разі оборони – ситуації, якій ми хочемо запобігти", - зазначив Броєр.
Генеральний інспектор виступив проти ідеї призову за лотерейною системою, яка, на його думку, призведе до випадкового набору новобранців і знизить ефективність навчання.
Якщо добровольців буде недостатньо, Броєр пропонує відбирати тих, хто особливо кваліфікований і мотивований, орієнтуючись на навички, такі як знання інформаційних технологій, а не на випадковий принцип.
Він також зазначив, що добровільна служба може стати більш привабливою, якщо її сприйматимуть як значущу і корисну для країни.
Кілька тижні тому ми повідомляли, що у Німеччині хочуть ввести нову систему призову на військову службу.