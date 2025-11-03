Бундесвер пропонує перевіряти придатність до служби всіх молодих чоловіків

Тоді німецька армія буде знати, на кого можна розраховувати у разі потреби.

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр пропонує проводити оцінку готовності до військової служби для всіх молодих чоловіків, щоб визначити, хто може бути призваний у разі потреби, а не покладатися на випадковий відбір.

Про це Броєр заявив у інтерв’ю для RND, повідомляє DW.

За його словами, перевірка придатності повинна охоплювати всі вікові групи молодих чоловіків, аби армія знала, хто доступний і кого можна залучити для оборони.

"Тільки тоді ми будемо знати, хто доступний і кого ми можемо призвати у разі оборони – ситуації, якій ми хочемо запобігти", - зазначив Броєр.

Генеральний інспектор виступив проти ідеї призову за лотерейною системою, яка, на його думку, призведе до випадкового набору новобранців і знизить ефективність навчання.

Якщо добровольців буде недостатньо, Броєр пропонує відбирати тих, хто особливо кваліфікований і мотивований, орієнтуючись на навички, такі як знання інформаційних технологій, а не на випадковий принцип.

Він також зазначив, що добровільна служба може стати більш привабливою, якщо її сприйматимуть як значущу і корисну для країни.

Кілька тижні тому ми повідомляли, що у Німеччині хочуть ввести нову систему призову на військову службу.