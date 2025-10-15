В Німеччині хочуть ввести нову систему призову на військову службу – Spiegel

Німеччина хоче до 2030 року суттєво збільшити чисельність солдатів.

У Німеччині урядова коаліція розглядає можливість запровадити лотерейну систему призову на військову службу, якщо не знайдеться достатньої кількості добровольців служити.

Про це йдеться у матеріалі Spiegel.

За даними видання, упродовж останніх тижнів переговорники від ХДС/ХСС та СДПН проводили зустрічі щодо нової моделі військової служби й змогли досягти компромісу.

Він полягає в тому, що на першому етапі служба залишатиметься добровільною. За цією концепцією, яка спирається на пропозицію міністра оборони Бориса Пісторіуса, з усіма 18-річними зв’яжуться та нададуть анкету, в якій, окрім інформації про здоров’я, фізичну підготовку та освіту, також запропонують висловити своє ставлення до військової служби.

Хлопці повинні будуть обов’язково пройти анкету, а жінкам й людям третьої статі дозволять це зробити за бажанням.

Однак, якщо Бундесверу не вдасться залучити необхідну кількість добровольців, у Німеччині запровадять призов на військову службу шляхом лотереї.

Якщо й це не забезпечить армію достатньою кількістю солдатів, до в країні відновлять обов’язковий призов, призупинений у 2011 році.

За цим планом, парламент має ухвалити закон, згідно з яким чоловіки, відібрані для медичного огляду та визнані придатними, будуть призиватися на військову службу доти, доки збройні сили не тримають потрібну їм кількість солдатів. Причому відмовники з релігійних чи політичних міркувань будуть зобов’язані проходити альтернативну службу.

Крім того, передбачане повернення загальної військової повинності, якщо Бундестаг оголосить стан напруженості або оборони.

Як зазначає Spiegel, за цією угодою, міністр оборони має визначити потреби Бундесверу в особовому складі до 2035 року та щороку звітувати перед Бундестагом, чи цільові показники.

Очікується, що до 2030-х років кількість солдатів збільшать з нинішніх 183 тисяч до 260 тисяч. Крім того, Німеччині потрібні будуть 200 тисяч резервістів.

Компромісну угоду мали публічно представити 14 жовтня, але пресконференцію скасували. Як пише Spiegel, документ розкритикували на засіданні парламентської групи СДПН. За словами співрозмовників видання, Пісторіус висловив незадоволення тим, що угода суттєво відрізняється від поданого ним законопроєкту та сама по собі є непрактичною, на його думку.