Бюджет Мінмолодьспорту на 2021 рік становить рекордні 7,76 млрд гривень

На підготовку до Олімпійський та Паралімпійських ігор виділено 2,8 млрд грн.

Верховна Рада підтримала проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", повідомляє "Укрінформ". "За" проголосували 289 народних обранців. Таким чином, у наступному році видатки на розвиток вітчизняного спорту, молодіжної політики та політики з національно-патріотичного виховання зростуть у 2,7 рази проти показників поточного року, для чого у проєкті державного бюджету на 2021 рік враховано кошти у сумі 7,76 млрд грн. Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Це великий позитив, що в проєкті Державного бюджету на 2021 рік Міністерству за багатьма напрямами витрат, у межах бюджетних програм, потреба у коштах забезпечена на 100%. Тим паче, наступний рік стане олімпійським. Ми повинні повністю забезпечити потреби наших спортсменів, щоб вони змогли показати найкращі результати", - зазначив Вадим Гутцайт.

На які спортивні сфери розподілять бюджет?

Розвиток наукових досліджень та спортивної медицини - 42,9 млн грн.

На забезпечення наукової діяльності в сфері молоді та спорту передбачено видатки в обсязі – 23,5 млн грн, що дозволить продовжити проведення 11 наукових прикладних досліджень. З цієї суми передбачено 8,6 млн грн для придбання сучасного наукоємного обладнання для наукових досліджень в сфері спорту. Також, вперше передбачені видатки на розвиток спортивної медицини в обсязі 19,4 млн грн на забезпечення діяльності Українського центру спортивної медицини, який раніше належав до сфери управління Міністерства охорони здоров’я з відповідним бюджетом.

Підготовка і участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх у 2021 році, підготовку до зимових Олімпійських, Паралімпійських ігор - 2,8 млрд грн.

Потребу за зазначеним пріоритетом задоволено на 100% та дозволить забезпечити:

- підготовку та участь національної збірної команди в XXXII літніх Олімпійських іграх 2021 року в Токіо (Японія);

- підготовку та участь в XVI літніх Паралімпійських Іграх 2021 року в Токіо (Японія);

- підготовку та участь в XXIV літніх Дефлімпійських Іграх 2021 в Кашіаз - ду - Сул (Бразилія);

- участь в XV зимовому Юнацькому Олімпійському фестивалі в Вуакатті (Фінляндія);

- підготовка до участі в ХХIV Зимових Олімпійських Іграх та XIII Зимових Паралімпійських Іграх 2022 року у Пекіні (Китай);

- виплата винагород чемпіонам та призерам Ігор та їх тренерам. Спорт осіб з інвалідністю - 777,2 млн грн:

- матеріально - технічне та фінансове забезпечення штатної команди національної збірної команди осіб з інвалідністю України - 223,7 млн грн для забезпечення діяльності 1 320 спортсменів основного складу національних збірних команд осіб з інвалідністю;

- підготовка та участь національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю - 311,9 млн грн для участі у понад 407 змаганнях та заходах;

- відзнака чемпіонів, призерів змагань та їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту (стипендії, винагороди) - 175,8 млн грн, що дозволить відзначити 2 346 осіб;

- забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт" та фінансова підтримка громадських організацій осіб з інвалідністю фізкультурно-спортивної спрямованості, зокрема Національного комітету спорту інвалідів України - 65,8 млн грн.

Розвиток фізичної культури та спорту та спорту вищих досягнень - 2,4 млрд грн.

- на матеріально-технічне та фінансове забезпечення 6987 спортсменів національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту - 716,7 млн грн;

- організація та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту - 1 100,1 млн грн, для підготовки та участь у понад 1000 міжнародних змагань, організації та проведення понад 900 всеукраїнських та 40 міжнародних спортивних заходів на території України;

- відзначення чемпіонів та призерів міжнародних змагань та їх тренерів (понад 5000 осіб), виплата 834 державних стипендій - 164,0 млн грн;

- забезпечення діяльності 10 спеціалізованих закладів фізичної культури та спорту - 316,4 млн грн;

- фінансова підтримка Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету України, фізкультурно-спортивних товариств – 65,1 млн грн.

Спортивна інфраструктура - 1,6 млрд грн.

У наступному році значна увага буде приділена розвитку та покращенню стану спортивної інфраструктури. Зокрема, на розвиток та матеріально-технічне забезпечення 7 баз олімпійської та паралімпійської підготовки передбачено 853,0 млн грн. На Програму Президента "25 магнітів" передбачено 500 млн грн, а на реалізацію інвестиційних проєктів державними підприємствами "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" та "Атлет" - 275,8 млн грн.

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