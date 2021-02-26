"Charite" не знайшла мутованого коронавірусу в українських зразках – Ляшко

В Україні не виявлено британського, бразильського чи південно-африканського штаму COVID-19. Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Секвенування геному коронавірусу, який циркулює на території нашої країни, сьогодні не підтвердив наявність британського, південно-африканського або бразильського походження мутацій. Ми отримали перші результати зразків з клініки "Charite", куди направляли на дослідження біоматеріал від хворих в Україні", - сказав Ляшко.

Окрім цього, за його словами, на наступному тижні очікуються результати проведеного всередині країни секвенування, під час якого досліджувалися зразки, відібрані від тяжкохворих в Івано-Франківській області.

"Ми будемо знати, чи циркулюють в нас минулі штами, чи вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Заступник міністра наголосив, що наразі в Україні у всіх областях тестування за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тис. населення.

Найбільше тестувань проводять в Києві - 1 902 тестування на 100 тис. населення, в Чернівецькій області - 1 611 на 100 тис. населення, Івано-Франківській та Волинській областях.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 1 333 844 особи.

Читайте також: Вакцинація в Україні: за два дні зробили 1338 COVID-щеплень