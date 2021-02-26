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"Charite" не знайшла мутованого коронавірусу в українських зразках – Ляшко

В Україні не виявлено британського, бразильського чи південно-африканського штаму COVID-19. Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Charite" не знайшла мутованого коронавірусу в українських зразках – Ляшко Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел

"Секвенування геному коронавірусу, який циркулює на території нашої країни, сьогодні не підтвердив наявність британського, південно-африканського або бразильського походження мутацій. Ми отримали перші результати зразків з клініки "Charite", куди направляли на дослідження біоматеріал від хворих в Україні", - сказав Ляшко.

Окрім цього, за його словами, на наступному тижні очікуються результати проведеного всередині країни секвенування, під час якого досліджувалися зразки, відібрані від тяжкохворих в Івано-Франківській області.

"Ми будемо знати, чи циркулюють в нас минулі штами, чи вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Заступник міністра наголосив, що наразі в Україні у всіх областях тестування за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тис. населення.

Найбільше тестувань проводять в Києві - 1 902 тестування на 100 тис. населення, в Чернівецькій області - 1 611 на 100 тис. населення, Івано-Франківській та Волинській областях.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 1 333 844 особи.

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26 02 2021 13:09
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