"Charite" не знайшла мутованого коронавірусу в українських зразках – Ляшко
"Секвенування геному коронавірусу, який циркулює на території нашої країни, сьогодні не підтвердив наявність британського, південно-африканського або бразильського походження мутацій. Ми отримали перші результати зразків з клініки "Charite", куди направляли на дослідження біоматеріал від хворих в Україні", - сказав Ляшко.
Окрім цього, за його словами, на наступному тижні очікуються результати проведеного всередині країни секвенування, під час якого досліджувалися зразки, відібрані від тяжкохворих в Івано-Франківській області.
"Ми будемо знати, чи циркулюють в нас минулі штами, чи вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.
Заступник міністра наголосив, що наразі в Україні у всіх областях тестування за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тис. населення.
Найбільше тестувань проводять в Києві - 1 902 тестування на 100 тис. населення, в Чернівецькій області - 1 611 на 100 тис. населення, Івано-Франківській та Волинській областях.
В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 1 333 844 особи.
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