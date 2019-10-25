Чайне бюро Шрі-Ланки виділить 50 мільйонів на популяризацію Цейлонського чаю в Україні
"Ми розглядаємо український ринок чаю як один з найперспективніших, адже бачимо позитивні зміни і в економіці країни, і у запитах споживачів - їхні вимоги до якості продуктів, готовність обирати краще, щоб забезпечити собі та своїй родині здоровий спосіб життя, натуральність, безпеку.
В Україні представлено всю лінійку нашої продукції. Ми сподіваємось, що і українські дистриб'ютори підтримають наше прагнення посилити присутність на українському ринку, і наша співпраця буде взаємовигідною для усіх сторін та подарує бізнесу – результат, а людям - насолоду і здоров'я", - заявив голова Чайного бюро Шрі-Ланки Люсіллі Віджівардена, передає "Економічна правда".
Зазначається, що протягом 2 наступних років на 12 ринках в усіх регіонах світу, включаючи Україну, Японію, Китай, США, Австралію, Туреччину, Саудівську Аравію, ОАЕ, Німеччину, Чилі та Іран, буде реалізовано глобальну комунікаційну кампанію з просування Цейлонського чаю.
"Її ключові складові відображають філософію виробника і беззаперечні конкурентні переваги визнаного у світі чаю: справжність, натуральність; здоров’я й добре самопочуття", - додають в бюро.
Загальний бюджет кампанії складе 30 мільйонів доларів, зокрема, в Україні – 2 мільйони доларів (50 мільйонів гривень).
"Динаміка продажів Цейлонського чаю на українському ринку наразі доводить необхідність та своєчасність комунікаційної кампанії: через низку об’єктивних обставин обсяги його реалізації знизилися від 6400 тис кг у 2014-му – до 3300 тис кг у 2018-му, що призвело до вирівнювання позицій Шрі-Ланкійського продукту з індійським чаєм, але дозволило зберегти суттєвий відрив від усіх інших конкурентів", - йдеться у пресрелізі.
Нагадаємо, що Національний банк України з 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту номіналом 1 тис. грн.
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