БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України з 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту номіналом 1 тис. грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк увів в обіг банкноту номіналом одна тис. грн
Це найбільший номінал банкнот, які існують в Україні
Фото: flick НБУ
На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, повідомляє LB.ua.
На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.
За розміром і кольором банкнота помітно відрізняється від банкнот інших номіналів. Її розмір - 75х160 мм. Основний колір - блакитний.
Нагадаємо, що Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.
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