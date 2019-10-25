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Нацбанк увів в обіг банкноту номіналом одна тис. грн

Це найбільший номінал банкнот, які існують в Україні
Національний банк України з 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту номіналом 1 тис. грн.
Нацбанк увів в обіг банкноту номіналом одна тис. грн Фото: flick НБУ

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, повідомляє LB.ua.

На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.

За розміром і кольором банкнота помітно відрізняється від банкнот інших номіналів. Її розмір - 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

Нагадаємо, що Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.

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25 10 2019 10:30
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