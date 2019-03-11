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Українців визнано найбіднішими в Європі

У середнього українця вшестеро менше грошей, ніж у європейців
Україна зайняла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.
Українців визнано найбіднішими в Європі Фото: cheline.com.ua

За даними дослідження  GfK Purchaseing Power Europe 2019, передає LB.ua , середній наявний дохід після вирахування податків на одного жителя Європи становить 2019 року 14 739 євро. При цьому середній українець має суму 1830 євро, що увосьмеро менше, ніж в середньому по Європі.

Як зазначають у GfK, Ліхтенштейн знову посідає перше місце з купівельною спроможністю на людину 67 550 євро. Це більш ніж в 4,5 рази перевищує середній показник по Європі.

Швейцарія із 42 067 євро на людину займає друге місце, як і торік.

Усі інші країни, що входять у десятку лідерів, також мають значно вищу середню купівельну спроможність на душу населення.

Люксембург входить у трійку лідерів цього року з купівельною спроможністю на душу населення 35 096 євро, витіснивши Ісландію з третього на четверте місце.

Нагадаємо, що оприлюднено результати дослідження міжнародної команди вчених, які вивчили дані про те, в якому віці проявляються у жителів різних країн ті чи інші старечі захворювання - від інсульту і хвороби Паркінсона до проблем зі слухом і травм від падіння під час ходьби.

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03 11 2019 15:00
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