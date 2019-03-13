Дослідження: Українці старіють швидше за жителів більшості країн Європи, - ІНФОГРАФІКА

Літні українці "почуваються на 65" уже в 57 років

Оприлюднено результати дослідження міжнародної команди вчених, які вивчили дані про те, в якому віці проявляються у жителів різних країн ті чи інші старечі захворювання - від інсульту і хвороби Паркінсона до проблем зі слухом і травм від падіння під час ходьби.

Комплекс хвороб, які традиційно асоціюються зі старінням, у жителів різних країн розвивається в різному віці - причому розрив між лідерами рейтингу і аутсайдерами величезний і становить понад 30 років.

Середній житель планети накопичує букет старечих недуг до 65 років.

Однак у Японії, Швейцарії, Франції, Сінгапурі це відбувається набагато пізніше: з погляду здоров'я, літні громадяни цих країн "відчувають себе на 65", коли їм виповнюється 76.

А ось аналогічні проблеми зі здоров'ям у мешканців України починаються вже до 57 років.

У загальному рейтингу з 195 країн Україна займає 179 місце, поступаючись усім європейським країнам, у тому числі Молдові, Білорусі та Росії.

Дослідження проводили вчені зі США, з Норвегії та Іспанії. Вони проаналізували дані про стан здоров'я жителів 195 країн і територій майже за 30 років (з 1990 по 2017 рік).

Вони виділили 92 "старечі" діагнози, які в кінцевому підсумку ведуть до незворотного погіршення фізичних або розумових здібностей пацієнта - в тому числі 13 серцево-судинних хвороб і 6 хронічних захворювань дихальних шляхів, 35 видів раку, діабету, хронічних хвороб нирок, травм і нейродегенеративних хвороб, а також погіршення слуху і зору.

Результати дослідження опубліковано в журналі Lancet, інформує BBC. Повний список країн і їхніх показників можна подивитися в додатку до статті (с. 12-15).