У Британії рекордно зріс рівень "дуже глибокої бідності"

27 січня 2026, 14:16
У Британії рекордно зріс рівень
Фото: newsradio.com.ua
Згідно зі звітом, 6,8 млн людей зараз перебувають у такій ситуації.

У Великій Британії майже 7 млн людей живуть у "дуже глибокій бідності", що є найвищим показником за останні 30 років.

Про це свідчить новий звіт Фонду Джозефа Раунтрі (JRF), який досліджує проблему бідності в країні, повідомляє Reuters.

Під терміном "дуже глибока бідність" розуміють домогосподарства, дохід яких після врахування витрат на житло становить менше 40% від середнього по країні — приблизно 16 400 фунтів на рік для подружжя з двома дітьми.

Згідно зі звітом, 6,8 млн людей зараз перебувають у такій ситуації. При цьому загальний рівень бідності дещо знизився за останні три десятиліття — з 24% у 1994/95 році до 21% у 2023/24 році, але частка тих, хто живе у крайній нужді, зросла з 8% до 10%, становлячи майже половину всіх бідних.

Особливо зросла дитяча бідність: близько 4,5 млн дітей живуть у бідності, і цей показник зростає вже третій рік поспіль. Таке збільшення пов’язують із рішенням міністерки фінансів Рейчел Рівз, яка у листопаді оголосила про скасування обмеження на виплату соціальної допомоги на двох дітей з квітня цього року. За оцінками посадовців, цей захід обійдеться бюджету у 3,1 млрд фунтів.

