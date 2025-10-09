Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Лев XIV випустив перше повчання, наголошуючи на нерівності і критиці політики Трампа

09 жовтня 2025, 21:59
Лев XIV демонстрував набагато стриманіший стиль, ніж його попередник, який часто критикував адміністрацію Трампа.

Папа Лев XIV 9 жовтня випустив свій перший важливий документ — апостольське повчання Dilexi te ("Я любив тебе"). 104-сторінковий текст розпочався як проєкт папи Франциска, який не встиг завершити його до своєї смерті у квітні.

Про це пише Reuters з посиланням на документ, який опублікували на сайті Ватикану.

Документ Лева зосереджений на потребах бідних у світі. Він закликає до широких змін у глобальній ринковій системі, щоб вирішити проблеми зростання нерівності та допомоги людям, "які живуть від зарплати до зарплати".

"Церква, як мати, супроводжує тих, хто йде шляхом. Вона знає, що в кожному відкинутому мігранті саме Христос стукає у двері спільноти", – пише понтифік.

"Де світ бачить загрози, [Церква] бачить дітей; де зводяться стіни, вона будує мости", – пише папа, посилаючись на критику свого попередника Франциска 2016 року щодо президента США Дональда Трампа через його план побудувати стіну на кордоні між США та Мексикою.

Лев XIV демонстрував набагато стриманіший стиль, ніж його попередник, який часто критикував адміністрацію Трампа. Але з часом він став посилювати своє несхвалення.

У документі йдеться, що кількість людей, які живуть у бідності, "повинна постійно обтяжувати нашу совість". Бідним обіцяють лише кілька "крапель", які просочуються вниз, доки наступна глобальна криза не поверне все на свої місця.

"Ілюзія щастя, що походить від комфортного життя, підштовхує багатьох людей до бачення життя, зосередженого на накопиченні багатства та соціальному успіху будь-якою ціною, навіть за рахунок інших", – йдеться у тексті.

Документ свідчить про те, що Лев поділяє деякі пріоритети Франциска, який уникав багатьох атрибутів папства та часто критикував глобальну ринкову систему за те, що вона не піклується про найвразливіших людей суспільства.

