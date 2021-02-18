СПОРТ НОВИНИЧемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить у четвер, 18 лютого, одиночна змішана естафета.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чемпіонат світу з біатлону продовжує одиночна змішана естафета
Фото: 1tv.com.ua
Збірну України представлятимуть Артем Прима і Дар'я Блашко, передає Укрінформ.
Старт гонки запланований на 16.15 за київським часом.
У суботу, 20 лютого, в Поклюці пройдуть класичні естафети.
Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого мас-стартами.
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