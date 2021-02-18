Чемпіонат світу з біатлону продовжує одиночна змішана естафета

Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить у четвер, 18 лютого, одиночна змішана естафета.

Фото: 1tv.com.ua

Збірну України представлятимуть Артем Прима і Дар'я Блашко, передає Укрінформ. Старт гонки запланований на 16.15 за київським часом. У суботу, 20 лютого, в Поклюці пройдуть класичні естафети. Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого мас-стартами. Читайте також: Біатлоністи основної збірної виступлять на літньому чемпіонаті України

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