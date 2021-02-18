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Чемпіонат світу з біатлону продовжує одиночна змішана естафета

Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить у четвер, 18 лютого, одиночна змішана естафета.
Чемпіонат світу з біатлону продовжує одиночна змішана естафета Фото: 1tv.com.ua

Збірну України представлятимуть Артем Прима і Дар'я Блашко, передає Укрінформ.

Старт гонки запланований на 16.15 за київським часом.

У суботу, 20 лютого, в Поклюці пройдуть класичні естафети.

Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого мас-стартами.

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18 02 2021 13:46
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