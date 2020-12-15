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Чемпіонат Європи-2021 із фігурного катання скасований через коронавірус

Чемпіонат Європи мав відбутися у Загребі з 25 до 31 січня.
Як наголошується в заяві ISU, рішення ухвалене "через погіршення ситуації з пандемією COVID-19 в усьому світі і, як наслідок, зростаючі ризики для організаторів та учасників".
Чемпіонат Європи-2021 із фігурного катання скасований через коронавірус Фото: mydim.ua

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) оголошує про рішення скасувати проведення у 2021 році чемпіонату Європи з фігурного катання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в заяві ISU, рішення ухвалене "через погіршення ситуації з пандемією COVID-19 в усьому світі і, як наслідок, зростаючі ризики для організаторів та учасників".

Чемпіонат Європи мав відбутися у Загребі з 25 до 31 січня.

Крім того, скасований чемпіонат світу з синхронного катання серед юніорів, який мав відбутися в Ліоні 12-13 березня.

Остаточно скасований фінал Гран-прі ISU із фігурного катання, раніше перенесений на 10-13 грудня, у Пекіні.

Проведення чемпіонату світу з фігурного катання (22-28 березня у Стокгольмі) поки що залишається в силі, але він може бути скасований, якщо санітарна ситуація погіршиться.

У 2020 році через коронавірус був скасований чемпіонат світу.

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15 12 2020 15:33
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