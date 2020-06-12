СПОРТ НОВИНИОлімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан уп'яте в кар'єрі стала переможницею рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE), завершивши сезон на першому рядку серед шаблісток.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Харлан уп'яте в кар'єрі завершила фехтувальний сезон лідером світового рейтингу
Новий сезон восени 2020 роки не відновився через коронавірусу
Фото: noc-ukr.org
Як зазначає iSport.ua, Харлан повторила досягнення свого співвітчизника - рапіриста Сергія Голубицького, повідомляє "Укрінформ". Він також п'ять разів закінчував сезон в якості лідера світового табеля про ранги.
Нинішнього сезону Харлан тричі піднімалася на п'єдестал міжнародних турнірів. На першому етапі Кубка світу у французькому Орлеані Ольга завоювала "бронзу", а після цього виграла два "золота" - на аналогічному турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США), а також на Гран-прі Монреаля (Канада).
Новий сезон восени 2020 роки не відновився через коронавірусу.
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