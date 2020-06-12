Харлан уп'яте в кар'єрі завершила фехтувальний сезон лідером світового рейтингу

Олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан уп'яте в кар'єрі стала переможницею рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE), завершивши сезон на першому рядку серед шаблісток.

Як зазначає iSport.ua, Харлан повторила досягнення свого співвітчизника - рапіриста Сергія Голубицького, повідомляє "Укрінформ". Він також п'ять разів закінчував сезон в якості лідера світового табеля про ранги.

Нинішнього сезону Харлан тричі піднімалася на п'єдестал міжнародних турнірів. На першому етапі Кубка світу у французькому Орлеані Ольга завоювала "бронзу", а після цього виграла два "золота" - на аналогічному турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США), а також на Гран-прі Монреаля (Канада).

Новий сезон восени 2020 роки не відновився через коронавірусу.

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