Чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді стала українка Каміла Конотоп

Українка завоювала три "золоті" медалі.

Українка Каміла Конотоп завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років, передає Укрінформ.

Конотоп виступила у ваговій категорії до 59 кг. Українка стала найкращою у ривку, піднявши 104 кг. У поштовху вона також показала перший результат - 116 кг. Двоборство Конотоп виграла з сумою 220 кг.

Також Каміла встановила рекорд Європи в ривку у своїй віковій категорії.

Чемпіонат Європи серед молоді до 23 років проходить в Дурресі, Албанія.