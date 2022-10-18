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Чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді стала українка Каміла Конотоп
Фото: Getty Image
Українка Каміла Конотоп завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років, передає Укрінформ.
Конотоп виступила у ваговій категорії до 59 кг. Українка стала найкращою у ривку, піднявши 104 кг. У поштовху вона також показала перший результат - 116 кг. Двоборство Конотоп виграла з сумою 220 кг.
Також Каміла встановила рекорд Європи в ривку у своїй віковій категорії.
Чемпіонат Європи серед молоді до 23 років проходить в Дурресі, Албанія.
Нагадаємо, що в травні цього року Каміла Конотоп виграла перше українське "золото" на юніорському ЧС з 2016 року.
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