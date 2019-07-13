Через обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" СБУ почала провадження
Наразі СБУ спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводить невідкладні слідчі дії і розшукові заходи.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, інформують в "Громадське".
Нагадаємо, у Києві в ніч на 13 липня з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
Поліція відкрила провадження і кваліфікувала подію як терористичний акт.
Нагадаємо, національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може довести причетність члена політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука до купівлі телеканалів "112 Україна",NewsOne і ZIK.
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