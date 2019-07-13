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Через обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" СБУ почала провадження

Служба безпеки України почала кримінальне провадження за фактом обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомету
Прокуратурою встановлено, що досудове розслідування здійснюватимуть слідчі СБУ.
Через обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" СБУ почала провадження Фото: "112 Україна"

Наразі СБУ спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводить невідкладні слідчі дії і розшукові заходи. 

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, інформують в "Громадське".

Нагадаємо, у Києві в ніч на 13 липня з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Поліція відкрила провадження і кваліфікувала подію як терористичний акт.

Нагадаємо, національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може довести причетність члена політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука до купівлі телеканалів "112 Україна",NewsOne і ZIK.

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13 07 2019 15:56
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