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Через Україну прокладуть інтернет-кабель, що з'єднає Європу та Азію

Мінцифра і Vodafone Group домовилися про співпрацю у сфері глобальних інтернет-комунікацій, у планах будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів і посилення існуючої мережі
Через Україну прокладуть інтернет-кабель, що з Фото: ar25.org

Vodafone Group має намір прокласти через Україну інтернет-кабель, який з'єднає Європу і Азію.

Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифра і Vodafone Group домовилися про співпрацю у сфері глобальних інтернет-комунікацій. Надалі інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну. У планах будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів і посилення існуючої мережі.

З 5,4 млрд інтернет-користувачів у світі більша частина сконцентрована в Азії і на Близькому Сході. Нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. За даними Мінцифри, Україна може стати цифровим хабом Європи.

 

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05 09 2022 19:12
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