ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМінцифра і Vodafone Group домовилися про співпрацю у сфері глобальних інтернет-комунікацій, у планах будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів і посилення існуючої мережіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через Україну прокладуть інтернет-кабель, що з'єднає Європу та Азію
Фото: ar25.org
Vodafone Group має намір прокласти через Україну інтернет-кабель, який з'єднає Європу і Азію.
Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації України.
Мінцифра і Vodafone Group домовилися про співпрацю у сфері глобальних інтернет-комунікацій. Надалі інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну. У планах будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів і посилення існуючої мережі.
З 5,4 млрд інтернет-користувачів у світі більша частина сконцентрована в Азії і на Близькому Сході. Нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. За даними Мінцифри, Україна може стати цифровим хабом Європи.
Як раніше писав iPress, в Мінцифри повідомили, що Донецька область отримала новітні системи Tesla Powerwall 2 для забезпечення зв'язку та інтернету.
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05 09 2022 19:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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