Через ворожий обстріл постраждала теплоелектростанція ДТЕК

Отримали поранення троє людей

Внаслідок російської атаки 17 жовтня зазнало пошкоджень одне із енергетичних підприємств, яке належить компанії "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє ДТЕК

"17 жовтня російськими військами було нанесено чергову серію терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, було поранено 3 людей, їх відправили до лікарні. На самому підприємстві пошкоджене енергетичне обладнання. Зазначається, що працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи як тільки буде дозволяти безпекова ситуація.

Повідомляється також, що ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго". У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємства "ДТЕК Енерго" включать у роботу усі доступні енергоблоки.