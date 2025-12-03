Через удари рф по енергооб'єктах знеструмлені п'ять областей – Міненерго
03 грудня 2025, 14:33
В одній з областей ліквідували наслідки атаки та повернули світло.
Через російський обстріл енергетичної структури України 3 грудня було знеструмлено тисячі споживачів у п’ятьох областях України.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Повідомляється, що було знеструмлено 17,5 тис. осель споживачів на Харківщині, близько п’яти тис. у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також на Херсонщині.
До того ж в міністерстві заявили про те, що вночі були знеструмлення в Одеській області, однак на ранок ситуацію виправили і одесити залишилися зі світлом.
"На Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться в повідомленні.
Проте в Україні продовжують застосовуватися заплановані графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – закликали в Міненерго.