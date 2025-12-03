Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Через удари рф по енергооб'єктах знеструмлені п'ять областей – Міненерго

03 грудня 2025, 14:33
Через удари рф по енергооб'єктах знеструмлені п'ять областей – Міненерго
В одній з областей ліквідували наслідки атаки та повернули світло.

Через російський обстріл енергетичної структури України 3 грудня було знеструмлено тисячі споживачів у п’ятьох областях України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Повідомляється, що було знеструмлено 17,5 тис. осель споживачів на Харківщині, близько п’яти тис. у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також на Херсонщині.
 
До того ж в міністерстві заявили про те, що вночі були знеструмлення в Одеській області, однак на ранок ситуацію виправили і одесити залишилися зі світлом.
 
"На Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться в повідомленні.
 
Проте в Україні продовжують застосовуватися заплановані графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
 
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – закликали в Міненерго.
війна в Україніросія окупантиенергетики

Останні матеріали

Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється