Чому кремль не прокоментував річницю вторгнення в Україну — ISW

Аналітики ISW вважають, що влада росії не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну через те, що не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.

Вчора кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, ймовірно, тому, що рф не змогла досягти жодної з заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з літа минулого року.

Про це йдеться на сайті ISW

Президент рф володимир путін та його адміністрація не зробили жодних заяв з приводу цієї річниці, хоча неодноразово виступав на публіці протягом останніх днів.

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв зробив провокаційні заяви про те, що рф переможе у війні, і додав, що для досягнення своїх цілей росії життєво важливо відсунути кордони, які загрожують (росії), якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі.

"Заяви медведєва підкреслюють той факт, що кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть незважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", – вважають спеціалісти ISW.

Аналітики вважають, що російські чиновники, ймовірно, шукають підтримки у китайських оборонних виробників через обмеження, які міжнародні режими санкцій наклали на російську оборонну промисловість.

Уряди західних країн 24 лютого зробили різноманітні заяви щодо надання військової допомоги Україні, написано в звіті.

Тож експерти зазначають, що кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому росією Придністров'ї.

Головні тези за 24 лютого від ISW:

- кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого, ймовірно, тому, що Р росія не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з липня 2022 року.