Чому кремль не прокоментував річницю вторгнення в Україну — ISW
Вчора кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, ймовірно, тому, що рф не змогла досягти жодної з заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з літа минулого року.
Про це йдеться на сайті ISW
Президент рф володимир путін та його адміністрація не зробили жодних заяв з приводу цієї річниці, хоча неодноразово виступав на публіці протягом останніх днів.
Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв зробив провокаційні заяви про те, що рф переможе у війні, і додав, що для досягнення своїх цілей росії життєво важливо відсунути кордони, які загрожують (росії), якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі.
"Заяви медведєва підкреслюють той факт, що кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть незважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", – вважають спеціалісти ISW.
Аналітики вважають, що російські чиновники, ймовірно, шукають підтримки у китайських оборонних виробників через обмеження, які міжнародні режими санкцій наклали на російську оборонну промисловість.
Уряди західних країн 24 лютого зробили різноманітні заяви щодо надання військової допомоги Україні, написано в звіті.
Тож експерти зазначають, що кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому росією Придністров'ї.
Головні тези за 24 лютого від ISW:
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- кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого, ймовірно, тому, що Р росія не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з липня 2022 року.
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- російське джерело скористалося оприлюдненням Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб неправдиво зобразити Китай як країну, що підтримує війну рф в Україні.
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- Американська розвідка продовжує вважати, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги рф на тлі постійного тиску західних санкційних режимів на російську оборонно-промислову базу.
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- Уряди західних країн 24 лютого виступили з різноманітними заявами щодо надання військової допомоги Україні.
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- росія посилила інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї (Молдова).
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- Окупаційні війська продовжили наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
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- російські джерела підтвердили, що війська рф розділили окремі формування повітряно-десантних військ щонайменше на двох напрямках наступу.
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- Загарбники мають незначні територіальні здобутки навколо Бахмута і продовжили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.
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- Українські посадовці припускають, що російські війська можуть відчувати себе незахищеними на східному (лівому) березі Херсонської області.
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- Влада росії продовжує заходи з розширення чисельності російських миротворців.
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- російські джерела, ймовірно, намагалися перекласти провину за скандали, пов'язані з командирами самопроголошеної "днр", на російських військових.
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- Українські партизани, ймовірно, підірвали ділянку залізниці біля Поштового, Крим.