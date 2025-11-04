Україна серед лідерів у реформах на шляху до ЄС – звіт Єврокомісії

Брюссель відзначає, що їхній прогрес робить розширення ЄС у найближчі роки цілком реалістичним.

У вівторок, 4 листопада, Європейська Комісія опублікувала річну доповідь щодо прогресу України у реформах, необхідних для вступу до ЄС.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, презентуючи щорічний звіт ЄС щодо розширення у Європейському парламенті в Брюсселі.

Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія визнані Єврокомісією лідерами серед країн-кандидатів за темпами реформ на шляху до членства в Європейському Союзі.

За оцінкою Єврокомісії, саме ці країни продемонстрували найдинамічніший прогрес у зміцненні верховенства права, реформі державного управління та узгодженні законодавства з нормами ЄС.

"Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова особливо виділяються. Вони зробили найбільший поступ у впровадженні реформ протягом минулого року", - зазначила Кос.

Єврокомісарка підкреслила, що реалістична перспектива розширення Євросоюзу у найближчі роки стає дедалі відчутнішою.

"Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія прагне завершити переговори до кінця 2026 року, Албанія до 2027-го, а Молдова та Україна до 2028 року", - додала комісарка.

Вона додала, що 2026 рік стане "моментом істини" для всіх країн-кандидатів.

"Наступний рік покаже, хто зможе перетворити амбітні плани на конкретні результати", - зазначила Кос.

Крім того, Єврокомісія визнала рекордний прогрес України у реформах.