Він заявив, що майбутнє України не пов’язане з НАТО, а оборонні питання Європи мають вирішуватися в межах Альянсу.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що питання спільної оборони має залишатися виключною компетенцією НАТО, а не Європейського Союзу, а також висловив переконання, що Україна ніколи не буде членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю словацькому агентству TASR, Teraz.

За словами Каліняка, ЄС не повинен брати на себе функції спільної оборони, оскільки паралельне існування двох оборонних командувань є неефективним. На його думку, єдиним центром управління обороною в Європі має залишатися НАТО.

Міністр також скептично оцінив ідею створення спільної європейської армії, назвавши її елементом федералізації Європейського Союзу.

"Або ми в НАТО і тоді така армія нам не потрібна, або ми в Європі", - заявив він.

Окремо Каліняк повторив свою позицію щодо перспектив України в НАТО, наголосивши, що країна, на його переконання, ніколи не стане членом Альянсу. Він також висловив сумніви щодо вступу України до Європейського Союзу.

Крім того, міністр критично висловився про так звану «коаліцію рішучих» — групу країн, які підтримують Україну. На його думку, ця коаліція не здійснила реальних кроків на підтримку Києва.

"Вона надіслала хоча б одного солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні", - сказав Каліняк.

Також він заявив, що Україна, за його оцінкою, мала можливість завершити війну ще у 2022 році.