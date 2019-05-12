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"Чорна п'ятниця" в цифрах: українці витратили 74,4 млн грн

Лояльність до "Чорної п'ятниці"помітно зросла
З 28 по 30 листопада в Україні проходила "Чорна п'ятниця". Кешбек-сервіс LetyShops підвів підсумки головною розпродажі року і опублікував інфографіку з основними цифрами.
"Чорна п Фото: cemea.promos.visa.com

Скільки витратили

Лояльність до "Чорної п'ятниці"помітно зросла. Під час розпродажу українські користувачі LetyShops оформили 111 900 замовлень загальною вартістю 74,4 млн грн. Це на 57% більше, ніж в минулому році.

Українці стали купувати дорожчі речі. Середній чек в порівнянні з минулим роком зріс на 544 грн і склав 3 301 гривень, передає AIN.UA.

Що і де купували

Найбільш продаваними товарами в цьому році стала електроніка і техніка, а найпопулярнішими магазинами - маркетплейси. За даними LetyShops, частка замовлень з маркетплейсов склала 93,62%. Замовляли в основному на AliExpress, Rozetka та eBay.

Найактивнішими покупцями стали жителі столиці. Кияни оформили 22,65% покупок від загальної кількості по країні. Слідом за ними йдуть жителі Харкова - 6,5% і жителі Одеси - 5,15% від загальної частки замовлень.

Скільки повернули

Середній кешбек за 1 замовлення в українських магазинах склав 73 грн. А загальна сума, яку повернули за час «Чорної П'ятниці» українці посилання - 1 455 772 грн.

Нагадаємо, що у Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання.

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05 12 2019 16:40
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