Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війна проти Ірану коштує США сотні мільйонів доларів щодня – FT

07 квітня 2026, 17:19
з вільних джерел
Серед найбільш значних втрат — пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, який більше не виробляється

Військова операція США проти Ірану обходиться Вашингтону в сотні мільйонів доларів на день, причому значну частину витрат становлять втрати техніки.

Про це повідомляє Financial Times.

За оцінками старшої наукової співробітниці Американського інституту підприємництва Елейн Маккаскер, загальні витрати США за п’ять тижнів війни становлять від 22,3 до 31 млрд доларів. У цю суму включено розгортання додаткових сил на Близькому Сході та втрати техніки, які оцінюються ще у 2,1–3,6 млрд доларів.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, лише за перші шість днів бойові втрати та пошкодження інфраструктури склали близько 1,4 млрд доларів. Загалом щоденні витрати США можуть сягати приблизно пів мільярда доларів.

Серед найбільш значних втрат — пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, який більше не виробляється. Його заміна може коштувати понад 700 млн доларів. Також США втратили літак-заправник К-135 вартістю близько 160 млн доларів і винищувач F-15, оцінений у 100 млн доларів.

Серйозних збитків зазнала і система протиракетної оборони: було уражено радіолокаційні комплекси AN/TPY-2 у Йорданії, Катарі та Саудівській Аравії. Вартість одного такого радара становить майже 500 млн доларів, а його виробництво займає до трьох років.

Крім того, після завершення окремих операцій американські військові знищили власну техніку, щоб вона не дісталася противнику — зокрема два літаки MC-130J та два вертольоти MH-6.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп знову закликав Іран розблокувати Ормузьку протоку, пригрозивши новими ударами по енергетичній інфраструктурі та мостах у разі відмови.

СШАвійнаІранвитрати

Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється