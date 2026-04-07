Війна проти Ірану коштує США сотні мільйонів доларів щодня – FT

Військова операція США проти Ірану обходиться Вашингтону в сотні мільйонів доларів на день, причому значну частину витрат становлять втрати техніки.

Про це повідомляє Financial Times.

За оцінками старшої наукової співробітниці Американського інституту підприємництва Елейн Маккаскер, загальні витрати США за п’ять тижнів війни становлять від 22,3 до 31 млрд доларів. У цю суму включено розгортання додаткових сил на Близькому Сході та втрати техніки, які оцінюються ще у 2,1–3,6 млрд доларів.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, лише за перші шість днів бойові втрати та пошкодження інфраструктури склали близько 1,4 млрд доларів. Загалом щоденні витрати США можуть сягати приблизно пів мільярда доларів.

Серед найбільш значних втрат — пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, який більше не виробляється. Його заміна може коштувати понад 700 млн доларів. Також США втратили літак-заправник К-135 вартістю близько 160 млн доларів і винищувач F-15, оцінений у 100 млн доларів.

Серйозних збитків зазнала і система протиракетної оборони: було уражено радіолокаційні комплекси AN/TPY-2 у Йорданії, Катарі та Саудівській Аравії. Вартість одного такого радара становить майже 500 млн доларів, а його виробництво займає до трьох років.

Крім того, після завершення окремих операцій американські військові знищили власну техніку, щоб вона не дісталася противнику — зокрема два літаки MC-130J та два вертольоти MH-6.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп знову закликав Іран розблокувати Ормузьку протоку, пригрозивши новими ударами по енергетичній інфраструктурі та мостах у разі відмови.