27 квітня 2026, 09:38
Світові військові витрати сягнули $2,89 трлн – SIPRI
США, Китай і росія разом контролюють половину всіх військових витрат планети.

Світові військові витрати у 2025 році зросли на 2,9% і досягли $2,89 трлн.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Це вже 11-й рік поспіль, коли глобальні оборонні бюджети збільшуються, а їхня частка у світовому ВВП сягнула 2,5% – найвищого показника з 2009 року.

Троє лідерів – половина світу

На трійку найбільших витратників – США, Китай і росію – припало $1,48 трлн, або 51% усіх світових військових витрат.

Китай збільшив оборонний бюджет на 7,4% – до $336 млрд, росія – на 5,9%, до $190 млрд. США, попри лідерство з показником $954 млрд, зафіксували незначне зниження: Конгрес не затвердив нового пакету військової допомоги Україні, що різко контрастує з попередніми трьома роками, коли на ці цілі загалом виділили $127 млрд.

Аналітики SIPRI застерігають від поспішних висновків. "Зниження військових витрат США у 2025 році, ймовірно, буде короткочасним", – зазначив директор програми військових витрат та виробництва озброєнь інституту Нан Тян. Вже затверджений бюджет на 2026 рік перевищує $1 трлн, а до 2027 року витрати можуть зрости до $1,5 трлн.

США при цьому нарощують інвестиції як у ядерний, так і у звичайний військовий потенціал – відповідно до нової Стратегії національної безпеки, яка визначає пріоритетами домінування у Західній півкулі та стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Останні матеріали

Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
