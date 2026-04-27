Світові військові витрати сягнули $2,89 трлн – SIPRI

США, Китай і росія разом контролюють половину всіх військових витрат планети.

Світові військові витрати у 2025 році зросли на 2,9% і досягли $2,89 трлн.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Це вже 11-й рік поспіль, коли глобальні оборонні бюджети збільшуються, а їхня частка у світовому ВВП сягнула 2,5% – найвищого показника з 2009 року.

Троє лідерів – половина світу

На трійку найбільших витратників – США, Китай і росію – припало $1,48 трлн, або 51% усіх світових військових витрат.

Китай збільшив оборонний бюджет на 7,4% – до $336 млрд, росія – на 5,9%, до $190 млрд. США, попри лідерство з показником $954 млрд, зафіксували незначне зниження: Конгрес не затвердив нового пакету військової допомоги Україні, що різко контрастує з попередніми трьома роками, коли на ці цілі загалом виділили $127 млрд.

Аналітики SIPRI застерігають від поспішних висновків. "Зниження військових витрат США у 2025 році, ймовірно, буде короткочасним", – зазначив директор програми військових витрат та виробництва озброєнь інституту Нан Тян. Вже затверджений бюджет на 2026 рік перевищує $1 трлн, а до 2027 року витрати можуть зрости до $1,5 трлн.

США при цьому нарощують інвестиції як у ядерний, так і у звичайний військовий потенціал – відповідно до нової Стратегії національної безпеки, яка визначає пріоритетами домінування у Західній півкулі та стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.