Чорнобильській АЕС схвалили видачу ліцензії на сховище ядерного палива
Як передає кореспондент "Укрінформу", рішення було ухвалено одноголосно під час засідання колегії Держатомрегулювання 22 квітня.
За словами голови Державної інспекції Григорія Плачкова, Держатомрегулювання пропонує схвалити висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, наведений у документі ДСП "ЧАЕС" "Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Остаточний звіт з аналізу безпеки".
"Доручити департаменту з питань безпеки ядерних установок організацію видачі ДСП "ЧАЕС" ліцензії Держатомрегулювання на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки - СВЯП-2", - додав Плачков.
Водночас ДСП "ЧАЕС" має виконати низку заходів для оперативного усунення окремих недоліків, виявлених під час державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.
"Дані недоліки не впливають на можливість безпечної експлуатації сховища", - зазначив Плачков.
Вартість проєкту з будівництва СВЯП-2 - 412,818 млн євро. Фінансування проєкту здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядник проєкту - компанія Holtec International (США).
Введення СВЯП-2 в експлуатацію дасть змогу безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.
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