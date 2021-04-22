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Чорнобильській АЕС схвалили видачу ліцензії на сховище ядерного палива

Водночас ДСП "ЧАЕС" має виконати низку заходів для оперативного усунення окремих недоліків, виявлених під час державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки
Колегія Державної інспекції ядерного регулювання схвалила рішення про видачу ліцензії державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС" на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2).
Чорнобильській АЕС схвалили видачу ліцензії на сховище ядерного палива ЧАЕС. Фото: Наталія Дихно

Як передає кореспондент "Укрінформу", рішення було ухвалено одноголосно під час засідання колегії Держатомрегулювання 22 квітня.

За словами голови Державної інспекції Григорія Плачкова, Держатомрегулювання пропонує схвалити висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, наведений у документі ДСП "ЧАЕС" "Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Остаточний звіт з аналізу безпеки".

"Доручити департаменту з питань безпеки ядерних установок організацію видачі ДСП "ЧАЕС" ліцензії Держатомрегулювання на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки - СВЯП-2", - додав Плачков.

Водночас ДСП "ЧАЕС" має виконати низку заходів для оперативного усунення окремих недоліків, виявлених під час державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

"Дані недоліки не впливають на можливість безпечної експлуатації сховища", - зазначив Плачков.

Вартість проєкту з будівництва СВЯП-2 - 412,818 млн євро. Фінансування проєкту здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядник проєкту - компанія Holtec International (США).

Введення СВЯП-2 в експлуатацію дасть змогу безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

Нагадаємо, що Чорнобильська АЕС домовилася з Корейським інститутом досліджень атомної енергії про дезактивацію радіоактивних фрагментів бетону та металу на ЧАЕС.
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22 04 2021 14:59
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