ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україну доправлено від ЮНІСЕФ чотири тисячі доз вакцини проти сказу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чотири тисячі доз вакцини проти сказу доставила в Україну організація ЮНІСЕФ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"В Україні є небезпека сказу. Кожен рік в країні реєструють випадки сказу, у тому числі серед домашніх тварин. Цього року зафіксовано випадок смерті молодої жінки від сказу. На жаль, жінка не пройшла екстрену вакцинопрофілактику проти сказу. Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс запобігти розвитку хвороби після укусу твариною – екстрено вакцинуватись", - йдеться у повідомленні.
В МОЗ нагадали, що Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), урядів Японії та Італії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії та правця, кору, краснухи, паротиту, сказу. Загалом понад 1,5 мільйона доз вакцин надходять у країну як гуманітарна допомога.
Наприкінці серпня ЮНІСЕФ також почав поставку в Україну 30 автомобілів для транспортування вакцин в усі регіони країни. 14 машин вже доставлено в обласні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 10 2022 12:29 МЕДІА
- ФОТО USAID виділило для підтримки охорони здоров’я в Україні ще $1,8 мільйона – ВООЗ
- ФОТО Південна Корея розробляє нанотехнологічне татуювання як пристрій для моніторингу здоров’я
- ФОТО У Львові вперше провели трансплантацію стовбурових клітин
- Українські біженці можуть залишатися в готелях Болгарії до 31 жовтня
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
СТАТТІ