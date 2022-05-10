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Чотири тисячі доз вакцини проти сказу доставила в Україну організація ЮНІСЕФ

В Україну доправлено від ЮНІСЕФ чотири тисячі доз вакцини проти сказу.
Чотири тисячі доз вакцини проти сказу доставила в Україну організація ЮНІСЕФ Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"В Україні є небезпека сказу. Кожен рік в країні реєструють випадки сказу, у тому числі серед домашніх тварин. Цього року зафіксовано випадок смерті молодої жінки від сказу. На жаль, жінка не пройшла екстрену вакцинопрофілактику проти сказу. Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс запобігти розвитку хвороби після укусу твариною – екстрено вакцинуватись", - йдеться у повідомленні.
 
В МОЗ нагадали, що Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), урядів Японії та Італії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії та правця, кору, краснухи, паротиту, сказу. Загалом понад 1,5 мільйона доз вакцин надходять у країну як гуманітарна допомога.
 
Наприкінці серпня ЮНІСЕФ також почав поставку в Україну 30 автомобілів для транспортування вакцин в усі регіони країни. 14 машин вже доставлено в обласні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
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05 10 2022 12:29
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