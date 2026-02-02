ЮНІСЕФ передав Україні ще 42 потужні генератори

Їх направлять у прифронтові регіони для забезпечення роботи тепломереж, лікарень та водоканалів.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах зимової підтримки передав Україні ще 42 генератори різної потужності, які будуть направлені до прифронтових регіонів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"ЮНІСЕФ передав Україні ще 42 генератори. Загальна кількість допомоги, яка вже прибула, - 106 генераторів потужністю 15,1 МВт", - зазначив Кулеба.

Це частина ширшої зимової програми підтримки: загалом ЮНІСЕФ планує передати Україні 255 генераторів сумарною потужністю близько 40,6 МВт на суму майже $6,2 млн.

Отримане обладнання вже вирушає до прифронтових міст і регіонів для забезпечення стабільної роботи тепломереж, водоканалів, лікарень та соціальної інфраструктури. Генератори різної потужності, від мобільних до промислових, можуть працювати як основне або резервне джерело живлення для критично важливих об’єктів.

Паралельно уряд продовжує зміцнювати енергетичну стійкість столиці та регіонів власними силами.

Для підтримки Києва вже доставлено дві когенераційні установки з Кривого Рогу потужністю 1,5 МВт та 2,3 МВт, призначені для підприємств критичної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, 29 січня Україна отримала першу партію генераторів від уряду Польщі.

Отримане обладнання допоможе забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури - водо-, тепло- та електропостачання.

Також раніше ми писали, що Чехія виділила $500 тисяч на генератори для України.