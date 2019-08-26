Чугуївський активіст отримав погрози у вигляді надгробного хреста і сокири у дверях

Чугуївський активіст Роман Лихачов отримав погрози у вигляді надгробного хреста з його ім'ям і сокири в дверях.

"Ось таке попередження вночі я сьогодні отримав і в офісі, і в моїй квартирі, особливо сокиру у вхідних дверях і напис на похоронній стрічці "Ромочка, що не припиниш займатися *** нею, наступна буде в тебе в голові", - написав він, повідомляє LB.ua.

Лихачов вважає, що це пов'язано з його розслідуванням бізнес-схем з ухилення від сплати податків у Чугуєві, які нібито прикриває місцева влада, роботи наливайок у місті та торгівлі без ліцензії в одному з місцевих кафе. "Ці заклади пов'язані з помічником народного депутата Шенцева - депутатом Чугуївської міської ради Русланом Овчаренком", - стверджує він.

"Поліцію вранці викликали, проводять слідчі дії. Попередження робили і вбитому активісту на Есхарі Миколі Бичку [згідно з висновками поліції і парламентської комісії, Бичко вчинив самогубство]. Упевнений, що поліція знову нікого не знайде. Скільки ще має бути смертей, щоб зупинити цей місцевий олігархат? Ніхто з нашої команди зупинятися не збирається", - написав Лихачов.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.