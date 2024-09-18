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ПОЛІТИКА

Виборчі офіси у шести американських штатах отримали листи з погрозами, що містили підозрілі речовини

18 вересня 2024, 12:14
Виборчі офіси у шести американських штатах отримали листи з погрозами, що містили підозрілі речовини
Фото: 112 Украина
Деякі офіси евакуювали.

Щонайменше у шести американських штатах державні секретарі, офіси генеральних прокурорів та виборчі комісії отримали листи з погрозами, які містили підозрілі речовини.

Ці інциденти сталися у штатах Небраска, Айова, Канзас, Теннессі, Вайомінг та Оклахома. Відправник ідентифікував себе як "Армія ліквідації зрадників США" ("USTEA").

Про це повідомляє NBC News.

У Федеральному бюро розслідувань заявили, що наразі встановлюють кількість надісланих листів, а також людей, які їх відправили. У заяві підкреслили, що триває розслідування, тому додаткову інформацію не розголошують, однак запевнили, що безпека громадян є головним пріоритетом.

Представник правоохоронних органів додав, що жоден із перевірених пакунків не містив небезпечних матеріалів. Водночас у спільній заяві ФБР і Служби поштової інспекції США наголосили на необхідності бути пильними. Правоохоронці активно працюють над перехопленням можливих додаткових листів до місця їх доставки. Вони закликали дотримуватися протоколів безпеки під час поводження з підозрілою поштою, адже такі речовини треба розглядати як потенційно небезпечні.

Незважаючи на те, що після тестування речовини виявилися безпечними, деякі виборчі офіси довелося евакуювати. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Теледебати між кандидатами в президенти від Демократичної та Республіканської партій не стали найкращими для Дональда Трампа. 63% глядачів назвали Камалу Гарріс переможницею двобою, тоді як Дональду Трампу віддали перевагу лише 37%.

Та це ще нічого не означає.

У вересні 2016 року Гілларі Клінтон виграла дебати в Трампа з відчутнішою різницею 62 на 27%. Та це не допомогло їй здобути перемогу на виборах.

погрозиВибори США

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